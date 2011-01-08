به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف افراش گفت: این دوره مسابقات در سه گروه مدیریت پروژه‌های چاپی، روشهای چاپی و کارآفرینی برگزار می شود؛ برندگان گروه اول مدیر، ناظر یا مسئول پروژه یا محصول خواهند بود و در گروه دوم مدیر یا مجری کار چاپی ارسال شده و در گروه سوم مدیر، مسئول یا نماینده معرفی شده از سوی سرمایه‌گذار یا تولید کننده ماشین آلات به عنوان برنده انتخاب و اعلام می شوند.

وی افزود: در بخش مدیریت در پروژه‌های چاپی، آثار در 5 زیرگروه انتشارات، چاپهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی، بسته‌بندیهای سلولزی و جعبه‌ها، لیبل‌ها و چاپهای ویژه داوری خواهد شد.

افراش ادامه داد: در بخش فرایند و روشهای چاپی، آثار رسیده در 10 گروه بررسی می‌شوند که از میان آنها می توان به بخشهای چاپ افست، روتوگراور، صحافی، چاپ دیجیتال و عملیات تکمیلی اشاره کرد.

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد درباره افزوده شدن گروه جدید کارآفرینی به فراخوان این مسابقات توضیح داد: با توجه به ارزش و اهمیت پروژه ها و سرمایه گذاریهای جدید در توسعه چاپ و نیز به منظور حمایت و تشویق صنعتگران و ماشین‌سازان، گروه جدیدی با عنوان کار آفرینی به برنامه مسابقات افزوده شده است. آثار این گروه در دو بخش طرحهای توسعه، سرمایه گذاری و ماشین‌سازی و قطعه سازی و خط تولید داوری می‌شود.

وی افزود: در این دوره نیز داوران بر مبنای معیارهای علمی و مدون به ارزیابی محصولات یا فعالیتها می پردازند و بر اساس جداول امتیاز و جمع بندی نظرها برندگان مشخص می‌شوند.

افراش درباره دستاوردهای دوره‌های پیشین این مسابقات گفت: ارتقاء شهرت و اعتبار برای منتخبان، بررسی تخصصی محصولات توسط کارشناسان متخصص، آسیب‌شناسی فنی محصولات تخصصی، جمع بندی و برآورد توانایی‌های چاپی و تولیدی، شناسایی نقاط ضعف، نیازهای آموزشی، توسعه‌ای و جلب توجه مشتریان و سفارش دهندگان چاپی به کیفیت محصولات چاپی از جمله دستاوردهای این مسابقات بوده است.

وی تاکید کرد: در این دوره نگاه دفتر امور چاپ وزارت ارشاد به معرفی برگزیدگان در رسانه‌های عمومی، معرفی آنها به سازمانها و انجمنهای مرتبط و در نهایت رونق اقتصادی و رشد واحدهای چاپی برتر معطوف است.

علاقه‌مندان با تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره، تا پایان دی ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مسابقات چاپ به نشانی تهران، خیابان وحید دستجردی شرقی، خیابان فرید افشار، خیابان دلیری، کوی فراهانی، پلاک 13، طبقه دوم یا به صندوق پستی 5738-15875 ارسال کنند.

مراسم پایانی و معرفی و تقدیر از برترین پدیدآورندگان حوزه چاپ 26 بهمن در تهران برگزار می شود.

