به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف افراش گفت: این دوره مسابقات در سه گروه مدیریت پروژههای چاپی، روشهای چاپی و کارآفرینی برگزار می شود؛ برندگان گروه اول مدیر، ناظر یا مسئول پروژه یا محصول خواهند بود و در گروه دوم مدیر یا مجری کار چاپی ارسال شده و در گروه سوم مدیر، مسئول یا نماینده معرفی شده از سوی سرمایهگذار یا تولید کننده ماشین آلات به عنوان برنده انتخاب و اعلام می شوند.
وی افزود: در بخش مدیریت در پروژههای چاپی، آثار در 5 زیرگروه انتشارات، چاپهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی، بستهبندیهای سلولزی و جعبهها، لیبلها و چاپهای ویژه داوری خواهد شد.
افراش ادامه داد: در بخش فرایند و روشهای چاپی، آثار رسیده در 10 گروه بررسی میشوند که از میان آنها می توان به بخشهای چاپ افست، روتوگراور، صحافی، چاپ دیجیتال و عملیات تکمیلی اشاره کرد.
سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد درباره افزوده شدن گروه جدید کارآفرینی به فراخوان این مسابقات توضیح داد: با توجه به ارزش و اهمیت پروژه ها و سرمایه گذاریهای جدید در توسعه چاپ و نیز به منظور حمایت و تشویق صنعتگران و ماشینسازان، گروه جدیدی با عنوان کار آفرینی به برنامه مسابقات افزوده شده است. آثار این گروه در دو بخش طرحهای توسعه، سرمایه گذاری و ماشینسازی و قطعه سازی و خط تولید داوری میشود.
وی افزود: در این دوره نیز داوران بر مبنای معیارهای علمی و مدون به ارزیابی محصولات یا فعالیتها می پردازند و بر اساس جداول امتیاز و جمع بندی نظرها برندگان مشخص میشوند.
افراش درباره دستاوردهای دورههای پیشین این مسابقات گفت: ارتقاء شهرت و اعتبار برای منتخبان، بررسی تخصصی محصولات توسط کارشناسان متخصص، آسیبشناسی فنی محصولات تخصصی، جمع بندی و برآورد تواناییهای چاپی و تولیدی، شناسایی نقاط ضعف، نیازهای آموزشی، توسعهای و جلب توجه مشتریان و سفارش دهندگان چاپی به کیفیت محصولات چاپی از جمله دستاوردهای این مسابقات بوده است.
وی تاکید کرد: در این دوره نگاه دفتر امور چاپ وزارت ارشاد به معرفی برگزیدگان در رسانههای عمومی، معرفی آنها به سازمانها و انجمنهای مرتبط و در نهایت رونق اقتصادی و رشد واحدهای چاپی برتر معطوف است.
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