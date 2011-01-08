به گزارش خبرنگار مهر، "تانر ییلدیز" در حاشیه دیدار با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران، اقدام ایران در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها را "ستودنی و شجاعانه" عنوان کرد و گفت: اعتقاد ما بر این است که وقتی انرژی نتواند روی پای خود بایستد، نمی تواند حرکت پایداری داشته باشد.

وزیر انرژی ترکیه افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران سبب افزایش تولید انرژی و کاهش اسراف خواهد شد؛ ضمن اینکه سبب می شود که دولت و بخشهای عمومی، روی پای خود بایستند و حتی از سرعت حرکت آرام به دونده ای تبدیل شوند.

هدفمندی یارانه ها در ترکیه

وی تصریح کرد: اعتقاد داریم که این اقدام موجب می شود که دولت و ملت با هم به سرعت پیش روند. ییلدیز همچنین از تجربیات کشورش در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز صحبت به میان آورد و خاطرنشان کرد: بعد از اجرای این قانون در ترکیه، دولت کارها را به بخش خصوصی واگذار کرد و هم اکنون بخش خصوصی به صورت رقابت آزاد، در حال اجرای کارها هستند و دولت دخالتی ندارد.

ییلدیز اظهار داشت: بر این اساس، در سالهای 2009 و 2010 بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری در انرژی برق در ترکیه صورت گرفت، این درحالی است که دولت حتی یک دلار هم سرمایه گذاری نکرد.

وزیر انرژی ترکیه میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه انرژی در سال 2010 را معادل 16 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: این رقابت موجب شد که هموطنان در ترکیه خدمات با کیفیت بهتری را دریافت کنند و به عکس دولت هزینه کمتری را تامین کند.

هزینه برق منزل وزیر انرژی ترکیه

وی درباره صرفه جویی در هزینه های برق منزلش با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: بعد از اجرای این قانون، در منزل اجازه ندادم که یک وسیله برق را بی‌خود روشن کنند و لامپ اضافی روشن باشد؛ چراکه اگر لامپی بی جهت روشن باشد، باید پول بیشتری پرداخت کنم. بر همین اساس، در مرحله اول اجرای این قانون، 20 درصد در جیب شخصی ام سود بردم. وی اطمینان داد که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت و ملت ایران متنفع شوند.

وزیر انرژی ترکیه میزان ظرفیت نصب شده برق در کشورش را 48500 مگاوات عنوان و تصریح کرد: 8 سال پیش بخش خصوصی 34 درصد سهم در سرمایه گذاریهای برق داشت که این سهم هم اکنون به 52 درصد رسیده است. بر این اساس، تولید برق 210 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2010 بوده است. راندمان هم در بخش های مختلف نیروگاهی متفاوت است.

وی افزود: ایران و ترکیه زمینه های همکاری بسیاری در زمینه انرژی دارند و بر این اساس، هیئتی برای مذاکره از ایران و ترکیه هم اکنون در حال مذاکره برای گسترش روابط در حوزه برق و انرژی هستند. قرار بر این است که این هیئت نتایج مذاکرات خود را به استحضار وزرای دو طرف برساند تا برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرند.

ییلدیز با اشاره به تصمیم وزرای انرژی دو طرف برای تدوین نقشه راه توسعه همکاریهای انرژی افزود: در پایان این مذاکرات، وزرای دو کشور تصمیم گیری خواهند کرد.