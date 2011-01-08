صندوق اعتبارات زنان روستایی زمینه اشتغال 1400نفر را فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سهراب رمضان پور بعدازظهر شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن کنفرانس جهادکشاورزی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی که چهار سال از فعالیت آن در استان می گذرد زمینه ای برای ساماندهی و رشد اقتصادی گروههای جمعی زنان روستایی است.

وی اظهارداشت: البته فعالیت این صندوق زمینه آگاه سازی زنان روستا برای توانمند شدن آنها از نظر اقتصادی را از طریق افزایش مهارتهای فردی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از طریق پرداخت وامهای کوچک برای فعالیتهای درآمدزا و تولیدی به حمایت از اعضا می پردازد، ادامه داد‌: فعالیتهایی نظیر بسته بندی محصولات، تولید و پرورش قارچ از جمله این فعالیتها هستند.

رمضان پور با اشاره به اینکه تشکیل این صندوق با زمینه یابی و شناخت روستاهای منطقه و تشکیل گروههای زنان داوطلب عضویت انجام شده، ابراز داشت: در روستاهای بندرعباس تعداد 15صندوق،‌ حاجی آباد هشت صندوق، میناب چهار وقشم و بشاگرد هر کدام یک صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به فعالیت مشغول هستند.

به گفته رمضانپور سرمایه کلی این صندوق دو میلیارد و 489 میلیون ریال و میزان پس انداز اعضا یک میلیارد و 809 میلیون ریال است و در هر صندوق که در هر روستا تشکیل شده 20 میلیون ریال سهم حمایت دولت بوده و بقیه آن سهم آورده شخصی اعضاست.

وی خاطرنشان کرد: به منظور اتصال این صندوق به دیگر صندوقها از جمله صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و استفاده اعضای این صندوق جهت بهر گیری بیشتر از تسهیلات بانکی تشکیل صندوق مرکزی نیز برای شهرستانهایی که حداقل هفت صندوق در آنها فعال بوده اند در دستور کار قرار گرفته و اکنون در راستای راه اندازی این صندوق مرکزی در بندرعباس اقداماتی انجام شده است.