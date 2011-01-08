تربیت دانشمندان ایرانی اوج تواناییهای نظام را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن افشارچی ظهر شنبه در مراسم چهلمین روز شهادت دکتر شهریاری در دانشگاه زنجان افزود: شهریاری، مَثل واقعی کلمه الطیبه است و قطعاً دانشجویانی که در غم از دست دادن او می گریند، راه او را ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به سابقه چندین ساله تدریس این استاد شهید ادامه داد: دکتر شهریاری بذری را در دل دانشجویان خود کاشته و معنویتی را در قلب آنها پرورانده است که همین دانشجویان بی شک، دانشمندان مسلمان آینده در جامعه خواهند بود.

افشارچی افزود: شخصی همچون دکتر شهریاری به خاطر معنویت و خدا ترسی که در وجودش بود، به درجه علمی رسید که هم اکنون همه غبطه جایگاه معنوی و علمی او را می خورند.

رئیس دانشگاه زنجان افزود: وقتی از نتایج انقلاب صحبت می کنیم و زمانی که می خواهیم این نتایج را در قالب تصویر نشان دهیم، معمولاً دستاورهایی چون موشک، فضاپیما یا دستاوردهای هسته ای را به نمایش در می آوریم. در حالی که باید در وهله اول به نیروهایی که منجر به دستاوردهایی شده اند، توجه کنیم.

افشارچی گفت: شهادت دکتر شهریاری او را به کمال مطلق رساند و مطمئناً تعداد افرادی که همچون این شهید بزرگوار برای سربلندی نظام جمهوری اسلامی تلاش می کنند، اندک نیستند.

در ادامه نماینده ولی فقیه در دانشگاه زنجان، گفت: شهید شهریاری ثابت کرد که آرزوی دیرین استکبار مبنی بر اینکه معنویت و علم جمع شدنی نیست، هرگز محقق نخواهد شد.

حجت الاسلام منصور فرجی به خاطرات یکی از دوستان دکتر شهریاری اشاره کرد و گفت: دوست این شهید بزرگوار نقل می کرد که هر گاه با هم به امامزاده صالح (ع) می رفتیم و از کنار مزار شهیدان گمنام عبور می کردیم، دکتر شهریاری به سعادتمندی این شهیدان غبطه می خورد.

وی با بیان اینکه آرزوی دکتر شهریاری با جای گرفتن در کنار این شهیدان محقق شد، تصریح کرد: یقیناً دکتر شهریاری، آخرین شهید این دیار نیست و به گفته شهید مطهری، هر کجا که تاریخ شیعه را ورق بزنیم، جز نام شهید و خون شهید نخواهد بود.