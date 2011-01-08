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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۶

توسط عکاس خبرگزاری مهر/

نمایشگاه عکس "خط خاک" در زنجان دایر شد

نمایشگاه عکس "خط خاک" در زنجان دایر شد

زنجان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان "خط خاک" با آثاری از میثم محمدی عکاس خبرگزاری مهر در استان زنجان از امروز (شنبه) در گالری هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این نمایشگاه  که در برگیرنده 27 عکس سیاه و سفید در ابعاد 20 * 30  است، حاصل عکاسی میثم محمدی در قالب پرتره محیطی در حاشه مراسم گل گیران بیجار روز عاشورا  در سال جاری است.

این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه این عکاس زنجانی و اولین نمایشگاه انفرادی وی است و تا 23 دی ماه ادامه خواهد داشت.
 
محمدی متولد 63 شهر زنجان بوده  و فارغ التحصیل رشته کارشناسی مکانیک است.  وی عکاسی را به طور تجربی زیر نظر انجمن سینمای جوان آموخته است .
 
میثم محمدی در حال حاضر به عنوان عکاس در خبرگزاری مهر استان زنجان فعالیت می کند.
 
کد مطلب 1227455

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