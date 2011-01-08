نمایشگاه عکس "خط خاک" در زنجان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این نمایشگاه که در برگیرنده 27 عکس سیاه و سفید در ابعاد 20 * 30 است، حاصل عکاسی میثم محمدی در قالب پرتره محیطی در حاشه مراسم گل گیران بیجار روز عاشورا در سال جاری است.



این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه این عکاس زنجانی و اولین نمایشگاه انفرادی وی است و تا 23 دی ماه ادامه خواهد داشت.

محمدی متولد 63 شهر زنجان بوده و فارغ التحصیل رشته کارشناسی مکانیک است. وی عکاسی را به طور تجربی زیر نظر انجمن سینمای جوان آموخته است .

میثم محمدی در حال حاضر به عنوان عکاس در خبرگزاری مهر استان زنجان فعالیت می کند.

