بسته سیاستی نظارت حمایت از بخش خصوصی در کشور ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کوروش پرویزیان بعد ظهر شنبه در چهل و سومین اجلاس روسای اتاقهای بازرگانی در ارومیه افزود: بسته سیاستی نظارتی در سال آینده با رویکرد تقویت و حمایت از بخش خصوصی ارائه شده و امیدوارم این بسته‌های حمایتی رقابت‌ پذیری کشور را تثبیت و حمایت از تولید و اشتغال را به نحو شایسته ‌تری متعهد شود.

وی با بیان اینکه برخی از این بسته‌های حمایتی نیز طی سالهای گذشته نیز وجود داشتند، اما مورد اعتراض تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گرفت، اظهار داشت: امیدواریم مقررات مالی و مشکل‌ساز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان طی برنامه پنج توسعه با ارائه این بسته سیاستی نظارتی رفع شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه ضمن تاکید بر لزوم ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کشور، اظهار داشت: فضای کسب و کار و رقابت ‌پذیری موضوعات جدی بوده که در صورت ایجاد چنین فضایی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار می‌توانند موفق باشند.

پرویزیان همچنین با تاکید بر لزوم دسترسی آسان تولیدکنندگان و صادرکنندگان به منابع بانکی کشور، خاطر نشان کرد: در این راستا باید کاهش هزینه‌های مالی تولیدکنندگان در این بسته لحاظ شده و نرخ‌هایی که برای تولید، صادرات و خدمات فنی و مهندسی است، منطقی ‌تر شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با توجه به جهت ‌گیری تولیدی کشور، لازم است نرخ‌ها به سمتی بروند که تولیدکنندگان این جهت را فراموش نکرده و به این سمت حرکت کنند، افزود: رابطه بانک و مشتری باید به گونه ‌ای فراهم شود که مسائل را در بین خودشان حل کنند.

پرویزیان در ادامه با اشاره به بحث بودجه 90 اظهار داشت: بودجه سال 90 در حال تنظیم بوده و با توجه به جهت‌گیری‌های موجود، باید طوری نتظیم شود که کسب و کار و فضای آن بهتر شده و این امر زمینه را برای بیشتر شدن رقابت ‌پذیری در تولید و اشتغال سبب شود.

وی آذربایجان غربی را یکی از استانهای مهم کشور در بخش صادرات دانست و بیان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، این استان می‌تواند استانی اثرگذار در دو بازار عراق و ترکیه باشد.