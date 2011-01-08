اصفهان برای افراد شرور و مسلح ناامن است

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، قاضی محمد رضا حبیبی شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص محاکمه سارقان مسلح طلا فروشیهای اصفهان اظهار داشت: حدود سه سال بود که این افراد به صورت باندی اقدام به اعمال مجرمانه و سرقتهای مسلحانه می‌کردند تا اینکه در تاریخ شش فروردین سال جاری این افراد با همکاری دستگاه‌های قضایی و پلیس آگاهی شهرستانهای ازنا، نوشهر، چالوس، تهران و اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: تحقیقات مقدماتی از این افراد در اواسط شهریور ماه سال جاری به پایان رسیده و برای برگزاری دادگاه این افراد وقت قبلی تعیین شده بود که به علت تعطیلی اخیر به علت آلودگی هوا این دادگاه به تاخیر افتاد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تصریح کرد: با توجه به نحوه سرقتهای مسلحانه این افراد هر یک از این سرقتها به تنهایی می‌توانست برای اثبات محارب بودن این افراد کافی باشد.

وی بیان داشت: در کشور ایران بلکه در تمامی کشور‌های دنیا از جمله ایران برای امنیت ارزش بسیار بالایی قائل هستند و فلسفه تشکیل حکومتها نیز به نوعی تامین امنیت است.

حبیبی خاطرنشان کرد: همه کشور‌های دنیا برای بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه بالاترین و بیشترین مجازاتها را در نظر می گیرند.

وی ادامه داد: طبق قانون مجازات اسلامی چنانچه سارقی به صورت مسلحانه اقدام به سرقت کند و باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شود محارب بوده و باید اعدام شود.

این باند سرقت مسلحانه در حالیکه بسیاری از کارآگاهان کشور به دنبال آنها بودند توسط پلیس آگاهی و دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.