کرامت انسانی مورد تأکید تمام ادیان است

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دور از نشست‌های گفتگوی دینی مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر محمد رضا دهشیری معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت:‌ تمام اسناد حقوق بشر در آزاد بودن انسان و برابر بودن آنها توافق دارند. شناسایی حقوق افراد آزادی، عدالت و صلح را در جهان تعیین می‌کند.

وی افزود: در ادیان نیز انسان برخوردار از کرامت ذاتی و خلیفه خدا بر روی زمین محسوب می‌شود.

دهشیری یادآور شد: بر این اساس می توان نظامی جهانشمول و پایدار را ایجاد کرد. انسان مقدس نیست اما انسانیتی که در وجود وی قرار دارد مقدس است. چرا که انسانیت و کرامت مقام و موقعیت متعلق به انسان است که با دمیدن روح الهی به منصه ظهور رسیده است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اینکه در تمامی ادیان الهی کرامت انسان مورد تأکید است، گفت: این کرامت ذاتی نه قابل انتقال است و نه از بین می رود.

محمدرضا دهشیری تصریح کرد: در آموزه‌های اسلامی دو نوع کرامت وجود دارد که یکی مربوط به بشر است که می‌گوید تمامی انسانها برابر هستند و نوع دیگر کرامت اکتسابی است و با ایمان و عمل صالح به دست می‌آید و به تناسب درجه آن موجب برتری نزد پروردگار می‌شود.

وی اضافه کرد: در قلمرو حقوق بشر از کرامت ذاتی بحث می‌شود و در حوزه اخلاق کرامت اکتسابی مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: با وجود این در مباحث حقوق بشر و حقوق اقلیتها بر این باور هستیم که انسان خارج از ملاحظات دینی، نژادی و قومیتی دارای کرامت ذاتی است با اینها می‌توان اذعان داشت که سعادت و جستجوی خوشبختی مهمترین غایت انسان است. اینگونه مباحث نیاز به تدبر و اعمال نظر بیشتری دارد که امید است در این دور گفتگوها امکان آن فراهم آید.