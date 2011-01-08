رئیس شورای حل اختلاف استان و شهرستان زنجان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر گلمحمدی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای شورای حل اختلاف استان و شهرستان زنجان، ارتقای کیفی شورای حل اختلاف را از برنامه های محوری دادگستری برشمرد و گفت استان زنجان در سال های اولیه راه اندازی شورای حل اختلاف از استانهای پیشرو بوده و در گسترش کمی شورا با راه اندازی 500 حوزه شورای حل اختلاف روستائی و شهری رتبه اول را کسب نمود.

گلمحمدی با تاکید بر رویکرد صلح و سازش در شورا گفت: فلسفه وجودی شورا ایجاد صلح و سازش میان طرفین است چرا که اگر بنا بر رسیدگی پرونده ای باشد محاکم بهترین مرجع رسیدگی هستند بنابراین انتظار دادگستری از حوزه های شورای حل اختلاف این است که تمام سعی خود را برای ایجاد صلح و سازش مصروف نمایند.

رئیس سابق شورای حل اختلاف استان زنجان در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد شورای حل اختلاف استان گفت: سی حوزه شورای حل اختلاف در مرکز استان به شبکه مدیریت قضائی پرونده (cms) متصل شده اند که همه اقدامات در این سامانه صورت می پذیرد.

اکبر پور تصریح کرد: درراستای ارتقا کیفی نیروی انسانی شوراها، همه روسای حوزه های شورا با جذب فارغ التحصیلان حقوق، در حد لیسانس حقوق قضائی ارتقا داده شد.

رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به لزوم تلاش بیشتر برای ایجاد صلح سازش گفت: با نگاه رفع تکلیفی نمی توان ایجاد صلح سازش نمود و میان طرفین اعم از شاکی و متشاکی و خوانده و خواهان اختلاف و کدورتی وجود دارد که باید شوراها با تلاش و جدیت بطرف رفع اختلاف و کدورت و ایجاد صلح و سازش اقدام نمایند.

توکل حیدری در ادامه با تاکید بر رعایت قانون در شوراهای حل اختلاف گفت: در رسیدگی شکلی پرونده ها در شورا باید قانون حاکم و رعایت شود.

در پایان این مراسم توکل حیدری به عنوان رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان و محمد تقی فتحی به عنوان رئیس شورای حل اختلاف شهرستان زنجان معرفی و از زحمات اکبرپور پور رئیس سابق شورای حل اختلاف استان زنجان، فرهادی رئیس سابق شورای حل اختلاف شهرستان زنجان و صابری معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان زنجان تقدیر به عمل آمد.