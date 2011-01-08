به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش کودک این جشنواره هیئت داوران تعداد 70 عنوان کتاب و در بخش نوجوان تعداد 90 عنوان کتاب را مورد بررسی قرار می‌دهند.

شهرام شفیعی، حمیدرضا شاه‌آبادی و سمیه موسوی‌زاده اعضای هیئت داوران بخش کودک و نوجوان این دوره از جشنواره هستند.همچنین در بخش داستان بزرگسال با موضوع آزاد، هیئت داوران تعداد 140 عنوان مجموعه داستان کوتاه و 80 عنوان رمان و داستان بلند را داوری می‌کنند.

احمد بیگدلی، محمد مهدوی شجاعی و محمد محمودی نورآباد داوران بخش داستان بزرگسال با موضوع آزاد را تشکیل می‌دهند.

داستان و رمان با موضوع دفاع مقدس آخرین بخش از دهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور است که در آن هیئت داوران 25 عنوان داستان کوتاه و رمان دفاع مقدس و همچنین 30 عنوان زندگینامه داستانی را بررسی می‌کنند.

زهره یزدان‌پناه قره‌تپه، گلعلی بابایی و محسن حدادی داوران این بخش از جشنواره "شهید حبیب غنی‌پور" هستند.

دهمین جشنواره شهید "حبیب غنی‌پور" نیمه اول اسفند ماه سال جاری و همزمان با سالروز شهادت آن شهید برگزار می‌شود.

