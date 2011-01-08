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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

داوری 435 اثر در دهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور

داوری 435 اثر در دهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور

هیئت داوران دهمین جشنواره "شهید حبیب غنی‌پور" 435 عنوان کتاب را برای اعلام نفرات برگزیده و تقدیری بررسی و داوری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش کودک این جشنواره هیئت داوران تعداد 70 عنوان کتاب و در بخش نوجوان تعداد 90 عنوان کتاب را مورد بررسی قرار می‌دهند.

شهرام شفیعی، حمیدرضا شاه‌آبادی و سمیه موسوی‌زاده اعضای هیئت داوران بخش کودک و نوجوان این دوره از جشنواره هستند.همچنین در بخش داستان بزرگسال با موضوع آزاد، هیئت داوران تعداد 140 عنوان مجموعه داستان کوتاه و 80 عنوان رمان و داستان بلند را داوری می‌کنند.

 احمد بیگدلی، محمد مهدوی شجاعی و محمد محمودی نورآباد داوران بخش داستان بزرگسال با موضوع آزاد را تشکیل می‌دهند.
داستان و رمان با موضوع دفاع مقدس آخرین بخش از دهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور است که در آن هیئت داوران 25 عنوان داستان کوتاه و رمان دفاع مقدس و همچنین 30 عنوان زندگینامه داستانی را بررسی می‌کنند.

زهره یزدان‌پناه قره‌تپه، گلعلی بابایی و محسن حدادی داوران این بخش از جشنواره "شهید حبیب غنی‌پور" هستند.

دهمین جشنواره شهید "حبیب غنی‌پور" نیمه اول اسفند ماه سال جاری و همزمان با سالروز شهادت آن شهید برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1227462

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