دومین جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون شنای غرب آسیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون شنای غرب آسیا که ریاست آن را امیرحسین آیت اللهی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشورمان عهده دار است امروز شنبه در هتل سوئیس بل شهر دوحه قطر برگزار شد.

در این جلسه تمامی اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون شنای غرب آسیا، "طاها سلیمان الکیشری" دبیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا و دبیرکل کنفدراسیون شنای غرب آسیا، نمایندگان فدراسیون جهانی شنا (فینا)، "خلیل الجابر" دبیر اجرایی کمیته ملی المپیک قطر و نایب رئیس کنفدارسیون شنای غرب آسیا و تمامی روسای فدراسیون‌های شنای کشورهای غرب آسیا (18 کشور) حضور داشتند و اعضا به بررسی قوانین و مقررات اولین دوره مسابقات شنای غرب آسیا که مقرر است اسفندماه سالجاری برگزار شود، پرداختند.

پس از برگزاری این جلسه اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون شنای غرب آسیا در ضیافت ناهار کمیته ملی المپیک قطر که در هتل "شرایتون" شهر دوحه و با حضور مسئولان ورزش قطر و روسای فدراسیون‌های ورزشی کشور قطر برگزار می شد، شرکت کردند.