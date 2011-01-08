به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار در حالی از قطع سرویس دهی سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار خبرداد که عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران پیش از این اعلام کرده بود که به این جمع‌بندی رسیدیم که سامانه به صورت دایمی فعال باشد تا افراد بتوانند تغییرات خانوار خود را در سامانه وارد کنند.

سومین مرحله از طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار به مدت 45 روز از اول آذر ماه تا 15 دی ماه امسال از طریق سایت مرکز آمار ایران اجرایی شد. مرحله چهارم از طرح مذکور نیز اعلام خواهد شد.

در مدت مذکور بسیاری از افراد با مشکلات و ابهامات متعددی از قبیل اینکه کد رهگیری نداشتند مواجه بودند که مرکز آمار پس از گذشت مدت زمان طولانی نسبت به ارائه راه حلها در این زمینه اقدام کرد.

مرکز آمار در سایت خود اعلام کرده است که در صورتی که قبلا در این سامانه ثبت نام نموده‌اید به موارد ذیل توجه فرمائید:



موارد مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

اگر در این مرحله یا مراحل قبلی ثبت نام کرده و هنوز یارانه خود را دریافت نکرده‌اید؛

اگر تاکنون شماره حساب خود را به سامانه رفاهی معرفی نکرده‌اید؛

اگر مشکل شماره حساب شما در بانک‌های عامل حل نشده است؛

اگر یارانه واریز شده به حساب شما با تعداد اعضای خانوار هماهنگی ندارد؛

ویا در پی کسب اطلاع از نحوه واریز یارانه‌در مراحل بعدی هستید با تلفن09620 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تماس حاصل فرمائید.

موارد مربوط به سازمان ثبت احوال

اگر از زمان ثبت نام خانوار شما در سامانه اینترنتی اطلاعات خانوار مرکز آمار ایران یکی از 4 واقعه تولد، فوت، ازدواج یا طلاق رخ داده و هنوز در این سامانه ثبت نشده است و یا یکی از وقایع مذکور تا قبل از شروع مرحله بعدی این طرح در خانوار شما رخ دهد لازم است پس از آغاز مرحله چهارم طرح، ابتدا به سامانه اینترنتی اطلاعات خانوار مرکز آمار ایران مراجعه و از ثبت واقعه که توسط سازمان ثبت احوال کشور در این سامانه اعمال شده است، اطمینان حاصل فرمائید و در صورتیکه واقعه مورد نظر، در سامـانه مـرکز آمـار ایران ثبت نشده باشد، باید نسبت به اعمال تغییرات مذکور در سامانه اقدام فرمائید.

توجه در برخی موارد مشاهده شده است که سازمان ثبت احوال کشور، به اشتباه بعضی از افراد زنده را فوت شده اعلام می‌نماید. در صورتیکه با چنین موضوعی در سامانه اطلاعات خانوار مواجه شدید، به سازمان ثبت احوال محل اقامت خود مراجعه فرمائید.

موارد مربوط به فرمانداری‌ها

اگر قبلا در سامانه اطلاعات خانوار ثبت نام کرده‌اید و سرپرست خانوار شما به هر دلیل غایب می‌باشد و یا فاقد صلاحیت سرپرستی و دریافت یارانه خانوار است ، اگر در خصوص نحوه دریافت یارانه در خانوار شما اختلاف وجود دارد، اگر در اثر وقوع طلاق در خانوار و موضوع حضانت یا کفالت فرزندان دچار مشکل هستید، لازم است پس از آغاز مرحله بعدی طرح جمع‌آوری اطلاعات خانوارهای کشور که از طریق رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود، به فرمانداری شهرستان محل اقامت خود مراجعه و مدارک مربوطه را برای رفع مشکل ارائه فرمائید.

موارد مربوط به مرکز آمار ایران

اگر به هر دلیل خانوار شما به 2 یا چند خانوار تجزیه شده و مایل به تجمیع آن‌ها هستید؛

اگر یکی از اعضای خانوار شما به اشتباه در خانوار دیگری ثبت شده است؛

اگر با کاهش یا افـزایش بی‌دلیل تعـداد اعضای خـانوار خود مواجه هستید؛

لازم است پس از آغـاز مرحله بعـدی طرح جمع‌آوری اطلاعات‌خانوارهای‌کشورکه از طریق‌رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود، به سامانه اینترنتی اطلاعات خانوارمرکز آمارایران‌مراجعه فرمائید.