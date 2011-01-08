دانشجویان ایرانی راه شهید شهریاری را با توان ادامه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دکتر سعدالله نصیری ظهر شنبه در آئین گرامیداشت چهلمن روز شهادت شهید شهریاری در دانشگاه زنجان، با بیان اینکه شهید دکتر شهریاری با اعتقاد، تواضع و تلاش خستگی ناپذیر، سابقه نیک و قابل تقدیری از خود بر جای گذاشت افزود: این شهید بزرگوار، عمر و هدف خود را در راه اعتلای دین، اعتلای نظام جمهوری اسلامی و اعتلای آینده کشور صرف کرد.

وی ادامه داد: انسان وقتی بزرگی چنین شخصیتهایی را درک می کند، متوجه می شود که باید بسیار تلاش کند تا به چنین جایگاهی دست یابد.

نصیری قیداری همراه سازی علم و با ایمان را موجب تکامل عالمان و دانشمندان دانست و افزود: دشمنان نمی توانند علم و معنویت را در کنار یکدیگر قبول کنند و از درک بعد علمی و معنوی شهدای دانشمندانی همچون شهید شهریاری ناتوان هستند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، قرآن کریم را نمونه بارز تاکید اسلام بر همراهی علم و ایمان دانست و گفت: با گذشت یک هزار و 400 سال از نزول قرآن کریم بر پیامبر بزرگ اسلام (ص) تا زمان حاضر هیچ اختلافی و تضادی بین بیانات علمی قرآن و یافته های دانشمندان جهان پیدا نشده است و همه به اعجاز علمی قرآن کریم پی برده اند.



نصیری قیداری با اشاره به اینکه بزرگی دکتر شهریاری به حدی بود که مورد رشک و حسد دشمنان قرار گرفت، افزود: دشمنان گمان می کردند با حذف فیزیکی این دانشمند، می توانند به پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی لطمه بزنند اما این شهید به دنیا نشان داد که علم در سایه معنویت و ایمان چنان تأثیری می گذارد که دشمنان مادی گرا از آن بی خبرند.



نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه معنویت اساس هر چیزی است، گفت: علت اینکه قرآن به عنوان منبع وحی الهی در تارک زمان می درخشد، همین معنویت است.



نصیری قیداری افزود: دکتر مجید شهریاری، افتخار بزرگ زنجان است که با تأکید بر رفتار معنوی، برگ زرین دیگری را بر افتخارات استان، کشور و نظام جمهوری اسلامی رقم زده است.