اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم فول کونگ ‌فو ابرکوه برای شرکت در مسابقات کشوری که در استان اصفهان برگزار می‌ شود به این استان اعزام شد.

این مسابقات زیر نظر موسسه هنرهای رزمی ایرانیان در دو سیستم مبارزه و هنرهای فردی با حضور ۳۵۰شرکت ‌کننده از سراسر کشور برگزار شد.

تیم فول کونگ ‌فو این شهرستان نیز با پنج نفر شرکت ‌کننده به مقام نخست دست یافت و به اردوی تیم ملی دعوت شد.

نفرات شرکت‌ کننده در این مسابقات در سیستم مبارزه شامل سید امیر مصطفوی مقام، محمدرضا معماریان، مجتبی قدیری و ابوالفضل مقیمی و در سیستم هنرهای فردی شامل سید کمال‌الدین مصطفوی بوده است.

تمامی نفرات شرکت ‌کننده تیم ابرکوه مقام نخست کشوری را در مسابقات یاد شده به دست آوردند.

برگزاری مسابقه دو بانوان در ابرکوه

به مناسبت سالروز ورود تاریخی مقام معظم رهبری به شهرستان ابرکوه، یک دوره مسابقه دو ۳۰۰متر در شش گروه سنی بین ۲۰نفر از بانوان ابرکوهی در محل سالن کوثر برگزار شد.

در پایان این رقابتها نفرات اول هر گروه سنی مشخص شدند و از آنها تجلیل شد.

در گروه سنی اول، علیه فلاح ‌زاده، در گروه سنی دوم زهرا عزیزی ‌پناه، در گروه سنی سوم مژگان قاسم‌ زاده، در گروه سنی چهارم زهرا کریمی، در گروه سنی پنجم فاطمه فلاح ‌زاده و در گروه سنی ششم اشرف امیدواری به مقام‌ نخست دست یافتند.

برگزاری مسابقه تیراندازی با اسلحه ویژه بانوان

یک‌ دوره مسابقه تیراندازی با اسلحه ویژه بانوان با همکاری بسیج خواهران در محل سالن کوثر بین ۳۰ نفر از شرکت‌کنندگان برگزار شد.

در پایان این رقابتها صدیقه فلاح‌ زاده با ۹۲ امتیاز نفر اول، اکرم شرافت با ۹۱ امتیاز نفر دوم و زکیه عمیقی با ۸۳ امتیاز نفر سوم این دوره از رقابتها شناخته شدند.