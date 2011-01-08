دکتر شهریاری از دستاوردهای انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن افشارچی ظهر شنبه در مراسم چهلمین روز شهادت دکتر شهریاری در دانشگاه زنجان اظهار داشت: وقتی از نتایج انقلاب صحبت می کنیم و زمانی که می خواهیم این نتایج را در قالب تصویر نشان دهیم، معمولاً دستاورهایی چون موشک، فضاپیما یا دستاوردهای هسته ای را به نمایش می گذاریم، در حالی که باید در وهله اول به نیروهایی که منجر به چنین دستاوردهایی شده اند، توجه کنیم.

افشارچی خاطر نشان کرد: شخصی همچون دکتر شهریاری به خاطر معنویت و خدا ترسی که در وجودش بود به درجه علمی رسید که هم اکنون همه به جایگاه معنوی و علمی او غبطه می خورند.

وی اظهار داشت: شهادت دکتر شهریاری او را به کمال مطلق رساند و مطمئناً تعداد افرادی که همچون این شهید بزرگوار برای سربلندی نظام جمهوری اسلامی تلاش می کنند، اندک نیستند.

رئیس دانشگاه زنجان گفت: شهریاری، مَثل واقعی کلمه الطیبه است و قطعاً دانشجویانی که در غم از دست دادن او می گریند، راه او را ادامه خواهند داد.

افشارچی با اشاره به سابقه چندین ساله تدریس این استاد شهید، تصریح کرد: دکتر شهریاری بذری را در دل دانشجویان خود کاشته و معنویتی را در قلب آنها پرورانده است که همین دانشجویان بی شک، دانشمندان مسلمان آینده در جامعه خواهند بود.

در ادامه نماینده ولی فقیه در دانشگاه زنجان، گفت: شهید شهریاری ثابت کرد که آرزوی دیرین استکبار مبنی بر اینکه معنویت و علم جمع شدنی نیست، هرگز محقق نخواهد شد.

حجت الاسلام منصور فرجی به خاطرات یکی از دوستان دکتر شهریاری اشاره کرد و گفت: دوست این شهید بزرگوار نقل می کرد که هر گاه با هم به امامزاده صالح (ع) می رفتیم و از کنار مزار شهیدان گمنام عبور می کردیم، دکتر شهریاری به سعادتمندی این شهیدان غبطه می خورد.

وی با بیان اینکه آرزوی دکتر شهریاری با جای گرفتن در کنار این شهیدان محقق شد، تصریح کرد: یقیناً دکتر شهریاری، آخرین شهید این دیار نیست و به گفته شهید مطهری، هر کجا که تاریخ شیعه را ورق بزنیم، جز نام شهید و خون شهید نخواهد بود.