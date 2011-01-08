نرخ واقعی کالا و خدمات در کشور محاسبه شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن جلال ‌پور بعد از ظهر شنبه در چهل و سومین اجلاس روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در ارومیه، ضمن تاکید بر اینکه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واقعی کردن قیمتها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بیان داشت: مجلس تصویب کرده بین 100 تا 200 هزار میلیارد ریال از بخش بازگشت پول یارانه‌ها به خانوار پرداخت می‌شود که علاوه بر این 30 درصد از این مبلغ نیز به بخش صنعت، تولید و کار اختصاص یابد.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به میزان مبلغ پرداختی به حساب مردم از بابت یارانه‌های نقدی و ضرب تعداد افراد ثبت‌نام کرده به میزان یارانه‌های دریافتی، ماهانه 27 هزار میلیارد ریال باید دولت به حساب خانوارها پول واریز کند که این میزان در 12 ماه به 300 هزار میلیارد ریال می رسد و این در حالی استکه که دولت کمتر از 200 هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان در ادامه اظهار داشت: این در حالی است که با محاسبه انجام گرفته به نظر می‌رسد 30 درصد مذکور با توجه به ثبت نام 60 میلیون نفر در این طرح در نظر گرفته نشده است.

جلال پور با اشاره به کم بودن اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، گفت: در این زمینه بخش تولید مورد غفلت قرار گرفته است.

غفلت دولت از بخش تولید در اجرای هدفمندکردن یارانه ها

جلال ‌پور با بیان اینکه آمارها در این زمینه همخوانی ندارند، خاطر نشان کرد: با توجه به مبالغ اعلام شده از سوی مجلس، باید مشخص شود برای حمایت از بخش صنعت منابع از کجا تامین می‌شود.

این مقام مسئول با تأکید بر واقعی کردن قیمت‌ها در هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: واقعی کردن قیمتها از اهداف اصلی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بوده که بر این اساس در بخش انرژی باید به قیمت واقعی در کشور برسیم و قیمت‌ها را بر حسب دلار محاسبه می‌کنیم.

به گفته جلال‌پور باید این موضوع مورد بازنگری قرار گرفته و این مقیاس در نرخ ارز انجام شود که متاسفانه آنچه در این زمینه رخ داده، پبش‌ بینی می‌شود با واقعیت فاصله دارد.