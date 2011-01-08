رایزنی عمانیها برای برقراری خطوط مسافری با بندر شهید باهنر

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجید امینی بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران استانی از بندر شهید باهنر در تشریح عملکرد این بندر طی 9 ماهه امسال با اشاره به رایزنی شرکتهای کشتیرانی عمانی بیان داشت: یک شرکت کشتیرانی عمانی جهت برقراری خطوط مسافری با بندر شهید باهنر رایزنیهایی را انجام داده است.

وی با بیان اینکه بندر شهید باهنر با دارا بودن بهترین زیرساختهای دریایی اظهارداشت: نمایندگان عمانی پس از بازدید از بندر شهید باهنر خواستار برقراری این ارتباط شدند که امیدواریم در آینده این خطوط راه اندازی شود.

امینی همچنین با اعلام اینکه بندر جاسک می تواند در آینده نزدیک پذیرای مسافران خارجی کشورهای حوزه خلیج فارس باشد، افزود: یکی از برنامه های اداره بنادر و دریانوردی در حوزه شرق استان بهسازی و گسترش اسکله ها و زیرسازی مناسب جهت پهلوگیری کشتیهای با وزن بیش از پنج هزار تن است.

جابجایی یک میلیون و 800 هزار مسافر در بنادر شهید باهنر

مدیر بندر شهید باهنر با اشاره به اینکه در 9 ماهه امسال یک میلیون و 800 هزار مسافر در بنادر شهید باهنر جابه جا شده اند، خاطرنشان کرد: همچنین طی سال جاری با انجام سه سفر خارجی در هفته تا کنون بیش از 100 هزار مسافر به مقصد امارات و شارجه عزیمت کرده اند.

امینی اظهارداشت: طی سالهای اخیر بحث توسعه زیر ساختی بندر شهید باهنر در دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی قرار گرفته که سال گذشته اسکله های شناور رورو ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است و در سال جاری با صرف هزینه 14 میلیارد ریالی ساخت یک رمپ رورو در دست ساخت است که شرکت کران دریا به عنوان برنده مناقصه عملیات اجرایی این طرح را تا سال آینده به اتمام خواهد رساند.

کاهش پنج درصدی تخلیه و بارگیری کالا

به گفته امینی، طی 9 ماهه امسال بیش از یک میلیون و 300 هزار تن کالا در بندر شهید باهنر تخلیه و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

وی افزود: اما تخلیه و بارگیری مواد نفتی در سال جاری 449 هزار تن بوده است که افزایش 23 درصدی را نسبت به گذشته نشان می دهد.

صادرات مواد معدنی به کشورهای عمان و عراق

مدیر بندر شهید باهنر با بیان اینکه صادرات و واردات مواد معدنی برای اولین بار در این بندر انجام می شود، تصریح کرد: در سال جاری 100 هزار تن کرینکر به مقصد عراق صادر خواهد شد که در اولین عملیات 18 هزار تن صادر و در حال دپوی مابقی مواد معدنی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت پنج هزار تن مواد معدنی کرینکر به کشور عمان صادر شده است که این روند ادامه خواهد یافت.