به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با مضمون اجتماعی ـ خانوادگی بیانگر سفر به گذشتههای بسیار دور است که از سوی چند کودک رقم میخورد.
"نامه های بالدار" داستان زندگی چند کودک را روایت میکند که با دریافت نامهای ناآشنا و دعوت در یک جای خاص عازم سفری به گذشته میشوند. این مجموعه در 15 قسمت 45 دقیقهای برای پخش در ایام نوروز از شبکه دو سیما تهیه میشود و از دوشنبه 20 دی در کاشان مقابل دوربین میرود.
این مجموعه به طور کامل در کاشان تصویربرداری میشود و اوژن سیداشرفی نیر تدوین آن را همزمان با تصویربرداری برعهده انجام میدهد. این مجموعه بعد از تولید از شبکه دو سیما پخش میشود.
محمود جعفری، نصرالله رادش، فرهاد بشارتی، احمدرضا اسدی، حامد کیازار، علیرضا مظفری از بازیگرانی هستند که در این مجموعه به ایفای نقش می پردازند.
سایر عوامل مجموعه عبارتند از:تصویربردار: امیر جوزدانی، صدابردار: مجید غفاری، دستیار اول کارگردان: سیاوش درخشی، برنامه ریز: پرنیا کاظمی پور، طراح صحنه و لباس: محمد هادی فدوی، مدیر تولید: محمد محمود طائمه.
نظر شما