به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوه‌های زندگی نوین و پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی افراد با استرس‌ها و فشارهای حاصل از این زندگی، برنامه مشاوره خانواده راه کارهای مناسب برای سازگاری افراد با این شرایط و مدیریت استرس فراهم می‌سازد.

این برنامه گفت وگو محور به کلیه مواردی که مربوط به مسائل خانواده است و به عنوان موضوع قابل طرح در مشاوره خانواده مطرح هستند را به بحث و گفت‌وگو می‌گذارد.



این برنامه مشاوره‌ای تلویزیونی روزهای یکشنبه، ‌سه شنبه و پنج شنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از ساعت 45/20 در شبکه آموزش پخش می‌شود.