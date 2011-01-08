به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوههای زندگی نوین و پیچیدهتر شدن شرایط زندگی افراد با استرسها و فشارهای حاصل از این زندگی، برنامه مشاوره خانواده راه کارهای مناسب برای سازگاری افراد با این شرایط و مدیریت استرس فراهم میسازد.
این برنامه گفت وگو محور به کلیه مواردی که مربوط به مسائل خانواده است و به عنوان موضوع قابل طرح در مشاوره خانواده مطرح هستند را به بحث و گفتوگو میگذارد.
این برنامه مشاورهای تلویزیونی روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از ساعت 45/20 در شبکه آموزش پخش میشود.
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