تبیین پوزیتیویسم منطقی روی خط صدا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا حاج ابراهیم، عضو هئیت علمی دانشگاه امیرکبیر در این برنامه درباره تاثیرات حلقه دین از اندیشه‌های برتراند راسل و ویتکنشتاین صحبت می‌کند.

نظرات جدید و نقد اندیشه‌های ویتگنشتاین توسط خودش در ویتگنشتاین (2) و تبیین ملاک معنی‌داری قضایای منطقی از دیگر محورهای بحث حاج ابراهیم است.

پوزیتیویسم منطقی یکی از پرآوازه‌ترین مکتبهای فلسفی سده اخیر است که صاحبنظران بسیاری در پیدایش آن سهیم بوده‌اند. این مکتب علیه مابعدالطبیعه شورش همه جانبه‌ای را سامان داد و در واقع آن را یکسره به دور انداخت، اثبات پذیری تجربی را تنها معیار معناداری گزاره‌ها و قضایا دانست و بر این اساس گزاره‌های مابعدالطبیعی را فاقد معنا برشمرد.

برنامه "علم و دین" دوشنبه بیستم دی ماه ساعت 23 از رادیو گفتگو بر روی موج fm ردیف 103.9 پخش می‌شود.

- رادیو گفتگو در برنامه تحلیلی "گفتمان پیشرفت" نیز به تجزیه وتحلیل جایگاه اومانیسم در سیر تاریخی می‌پردازد.

مهمانان این برنامه دکتر سید مهدی زریباف، مسئول مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصادی و دکتر پرویزامینی پیرامون موضوع اومانیسم بحث و گفتگو می‌کنند.

نقد اومانیسم به عنوان یکی از ارکان الگوهای توسعه غربی، انواع اومانیسم، سیر تاریخی این نگرش و تحلیل جزئیات این مکتب از جمله محورهای قابل بحث در گفتمان اندیشه است.

برنامه "گفتمان پیشرفت" سه شنبه بیست و یکم دی ساعت 21:15 از رادیو گفت وگو موج FM ردیف 103.9 پخش می‌شود.