برای تکمیل طرح های عمرانی 374 میلیارد تومان اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افزود: هم اکنون یک هزار و 973 پروژه در قالب 383 طرح عمرانی در همه بخشهای مختلف استان در دست اجراست.

وی بیان کرد: از این تعداد، عملیات اجرایی 340 پروژه در سال جاری آغاز شده است.

نوذری خطاب به مدیران اجرایی استان تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی برای روانسازی امور، تامین منابع مالی و تسریع در پیشرفت کار، ارتباط تنگاتنگ با وزارتخانه و سازمان مربوطه خود را داشته باشند.

وی افزود: شورای برنامه ریزی در استان و کمیته های برنامه ریزی در شهرستانها نیز باید تمام سعی و تلاش شان بر تکمیل پروژه های در دست اجرا باشد و پروژه ای جدید تعریف و آغاز نشود.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین نسبت به استقرار ادارات در شهرستانهای تازه تاسیس به مدیران دستگاه ها تاکید کرد.

147 میلیارد تومان اعتبار عمرانی سال آینده استان اعلام شد

در ادامه معاون برنامه ریزی و توسعه استانداریکهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: یک هزار و 470 میلیارد ریال اعتبار تملک دارائیهای سرمایهای استان برای سال 90 اعلام شده است.

عبدالحسین نافیان افزود: این اعتبار نسبت به امسال با افزایش 96میلیارد ریال، معادل هفت درصد رشد دارد.

وی اظهار داشت: اعتبار هزینه ای هم برای سال 90 مبلغ 663 میلیارد ریال اعلام شده که با افزایش 50 میلیارد ریال نسبت به امسال، معادل هفت درصد رشد دارد.

نافیان عنوان کرد: از مجموع اعتبارات هزینه ای 280 میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایا و 380 میلیارد ریال هم سایر است.