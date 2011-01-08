به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا نجفی مدیر این پروژه با اعلام این خبر افزود: نویسندگی و کارگردانی فیلم‌های مستند "رقص خنجر" و "میل گنبد" را خودم عهده دار هستم و فیلم‌های کوتاه "یزله" و "امامقلی خان" توسط شهرام درویش ساخته می‌شود. مستندهای کوتاه " طاق بستان" و "بیستون" را هم امیر راست بین می‌سازد.

وی ادامه داد: "میل گنبد" بنای آجری گنبد کابوس است که از نقطه نظر عظمت معماری و ویژگی‌های هنری و تکنیکی در زمره بزرگترین مفخر معماری قرن چهارم هجری قمری به شمار می‌آید. ساختمان این میل که آرامگاه شمس‌المعالی قابوس‌ابن وشمگیر زیاری می‌باشد در بالای تپه‌ای در میان پارک بزرگ شهر گنبد قابوس واقع شده است.

نجفی در خصوص مستند "رقص خنجر" عنوان کرد: فلسفه این فیلم را باید در اعتقادات قومی و فرهنگی ترکمن‌ها جستجو کرد که از گذشته دور به یادگار مانده است و در واقع نمای‌های هنری، رزمی و نیایشی همراه با حرکات موزون و هماهنگ جلوه و شکوه خاصی دارد. "یزله" نیز یکی از مراسم اعراب جاهلیت و در صدر اسلام بود که هم اکنون نیز اجرا می‌شود.

وی در مورد مستند "امامقلی خان" نیز توضیح داد: امامقلی خان شخصیتی وطن پرست که ایرانی نیست ولی برای این مرز و بوم جانش را فدا کرده است. فیلم‌های "بیستون" و "طاق بستان" نیز که به صورت شاهنامه‌ای اجرا می‌شود از دیگر فیلم‌های این دفتر است که با حمایت و تهیه کنندگی جشنواره کیش ساخته می‌شود.