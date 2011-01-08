به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده با اشاره به اهمیت تبیین و ترویج فرهنگ عاشورایی با ابزار هنر خاطرنشان کرد: هنرمند عاشورایی می تواند با تبیین مفاهیم ماندگار قیام عاشورا آن را به بهترین و گویاترین وجه به تصویر بکشد.

وی واقعه عاشورا را حامل ژرفترین پیامهای انسانی و هنری دانست و افزود: هنرمندان با تامل و رصد این واقعه و نهضت عظیم و با خلق آثاری فاخر در این حوزه می توانند نقش موثری در نشر معارف اسلامی و فرهنگ غنی دینی داشته باشند.

داننده افزود: سوگواره "چله عاشقان" در رشته های پوستر، نشانه و نقاشی با موضوع محرم و عاشورا برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آخرین مهلت ارسال آثار را 30 دی ماه جاری عنوان کرد.

علاقمندان می توانند آثار خود را در یکی از این قالب ها با تکنیک آزاد به دبیرخانه سوگواره واقع در مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز ارسال کنند.

در زمینه نقاشی بزرگترین ضلع اثر ارسال شده باید 200 سانتیمتر و کوچکترین آن 50 سانتی متر بوده و در پوستر 70 در50-70 cm و در نشانه 30 در30 cm باشد.

تمامی آثار ارسال شده همچنین باید با فایل JPEG در اندازه A4 و با دقت 300 DPI به دبیرخانه سوگواره ارسال شود.

سوگواره یاد شده با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و انجمن هنرهای تجسمی در تبریز برگزار می شود.