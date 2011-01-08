کرمانشاه از حیث توجه به اماکن متبرکه رتبه سوم کشور را دارد

به گزارش خبرنگارمهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در بازدید از اماکن متبرکه شهر کرمانشاه اظهار داشت: در مصوبات دور سوم سفر استانی هیئت دولت پیشنهادات خود را جهت توسعه و گسترش و تملک اماکن مسکونی و تجاری اطراف امامزاده ابراهیم (ع) طاقبستان و سیده فاطمه ارائه می شود.

اماکن متبرکه کانونی برای حفظ ارزشهای اسلام ناب محمدی(ع) است

استاندار کرمانشاه با اشاره به این مطلب که اماکن متبرکه بهترین مکان برای تزکیه نفس و روح انسان است،عنوان داشت: بهترین کانونی که می تواند در حفظ ارزش های اسلام ناب محمدی (ص) و نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل کند، اماکن متبرکه و مساجد هستند.

هاشمی تصریح کرد: انسان با حضور و توسل جستن در این اماکن متبرکه به آرامشی می رسد که می تواند با یگانه معبود جهان هستی خود راز و نیاز کند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در خصوص اهمیت دادن به مباحث فرهنگی جامعه، خاطرنشان کرد: در همین راستا محور اصلی مصوبات دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور و هیأت دولت در چارچوب مباحث فرهنگی بسته خواهد شد.

در این بازدید استاندارکرمانشاه به همراه معاون سیاسی و امنیتی استانداری،مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و تعدادی دیگر از مدیران استان از دو بقعه متبرکه در شهر کرمانشاه از جمله امامزاده ابراهیم(ع) طاقبستان و سیده فاطمه بازدید کردند.