شمار مراکز دولتی فنی و حرفه ای در گلستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب جلالی عصر شنبه در بازدید از مراکز گرگان افزود: شهرهای گمیشان، آق‌قلا، خان ببین و مراوه تپه از جمله مواردی هستند که باید در سال آینده بیشتر به انها پرداخته شود.

وی از عقد تفاهم نامه با اداره کل تعاون استان تحت عنوان شکل‌گیری تعاونی‌های مهارت بنیان در راستای ساماندهی آموزش دیدگان پس از فراغت از آموزش و به منظور مرتفع کردن اشتغال خبر داد.



وی اظهارداشت: از این رو مهارت آموختگان می‌توانند در تیمهای هقت نفره ساماندهی و از منابع تسهیلاتی تعاون برخوردار شوند.



جلالی در خصوص آموزش کوتاه مدت برای شاغلین در صنایع دستی و بافندگان فرش نیز اظهار داشت: این گروه پس از عبور از فیلتر آزمون و اخذ گواهینامه، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند و تاکنون 250 نفر آموزش دیده در مرحله تعیین سطح قرار گرفته‌اند.



وی افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان همچنین با ارائه سرویس‌های آموزشی به سازمان های بهزیستی و آموزش و پرورش، اداره کل تعاون، میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری، بنیاد مسکن، سازمان زندانها، شهرکهای صنعتی و دانشگاهها پاسخگوی نیاز آموزشی آنها بوده است.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان ادامه داد: مطالبه آموزشی برای هیچ ارگانی محدودیت ندارد و با توجه به نیاز سنجی‌های انجام شده، این اداره کل به عنوان تکلیف قانونی خود به امور آموزشی رسیدگی می‌کند.