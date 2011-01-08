مراکز تربیت معلم در تمامی استانها احیا می شوند

فاطمه قربان ظهر شنبه در حاشیه همایش مدیران مدارس ابتدایی با محوریت ازریابی توصیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مراکز تربیت معلم وابسته به آموزش و پرورش در تمامی استانهای کشور احیا می شوند.

وی افزود: هدف از احیایی مراکز تربیت معلم تربیت معلمان کارا و آموزش دیده ای است که صرفا با هدف تدریس وارد این مراکز می شوند و پس از طی دوره به عنوان مربی و معلم وارد آموزش و پرورش می شوند.

قربان خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با انجام ارزیابی فوق به تربیت دانش آموزانی متفکر و خلاق کمک شود.

وی بیان داشت: سیستم ارزشیابی توصیفی نوعی علاقمندی به مدیریت مشارکتی و تعامل و همکاری را در بین دانش آموزان ترویج می کند.

این مسئول گفت: در ارزشیابی توصیفی که در حال حاضر در مقطه ابتدایی اجرا می شود هیچ گونه ارزیابی کمی و نمره ای به دانش آموزان داده نمی شود.