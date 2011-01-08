بارش برف و باران از عصر شنبه در استان کرمانشاه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، بنا به اطلاعیه هواشناسی استان کرمانشاه شرایط ناپایدار در روزهای یکشنبه و دوشنبه از شدت بیشتری برخوردار بوده و در نواحی غربی و پست استان همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

براساس این پیش بینی، احتمال آبگرفتگی در چنین مناطقی دور از دسترس نیست.

همچنین برای نواحی سردسیر، شرقی و شمالی استان کرمانشاه نیز بارش برف بویژه از اواخر روز یکشنبه پیش بینی شده است و گفته شده که این بارشها تردد خودروها را در مناطق و گذرگاه های کوهستانی با اختلال روبرو می سازد.

بر همین اساس، پیش بینی شده است که با خروج این سامانه از جو استان حد فاصل روز چهارشنبه تا اواخر هفته جاری، دمای هوا در سطح استان بین پنج تا 10 درجه کاهش یابد.