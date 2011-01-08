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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

در کهگیلویه و بویراحمد؛

استقبال از طرح "بیمه خانه های روستایی" مطلوب نیست

استقبال از طرح "بیمه خانه های روستایی" مطلوب نیست

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون در این استان استقبال خوبی از طرح حمایتی بیمه خانه های روستایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی حیدری عصر شنبه در جمع برخی از بخشداران استان، افزود: امسال سهم استان در خصوص طرح بیمه خانه های روستایی 12هزار خانه است اما تاکنون صاحبان یک هزار خانه در استان متقاضی این طرح بوده اند.

وی بیان کرد: دو سوم هزینه این طرح را دولت و یک سوم آن را متقاضی می پردازد و مشارکت روستائیان در این طرح به نفع آنهاست.

حیدری همچنین اظهار داشت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ خللی در پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی نداشته و تمام تلاش و توان برای تسریع در پیشرفت آنها به کار گرفته شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون یک هزار و 973پروژه در قالب 383طرح عمرانی در همه بخشهای مختلف استان در دست اجراست.

حیدری تصریح کرد: تعدادی از پروژه های مهم و اساسی استان در بخشهای مختلف در دهه فجر به بهره برداری می رسند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اعلام وضعیت اعتبارات عمرانی استان، گفت: از مجموع یک هزار و 745 میلیارد و 461 میلیون ریال اعتبار عمرانی امسال استان تاکنون یک هزار و 208 میلیارد ریال معادل 69.25 درصد تخصیص یافته است.

حیدری بیان داشت: از کل اعتبار تخصیص یافته 720میلیارد ریال معادل 41.27 درصد از سوی خزانه پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: از کل پرداختی خزانه 563 میلیارد ریال معادل 32.26 درصد جذب شده است.

مشکل مسکن مهر در استان وجود ندارد

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: با تصمیماتی که با حضور وزیر مسکن در شورای مسکن استان گرفته شد در هیچ نقطه ای از استان چه شهری و چه روستایی مشکل مسکن مهر وجود ندارد.

وی افزود: هرجایی که احساس کمبود و یا مشکلی به لحاظ تسهیلات، زمین، مصالح و یا خدمات رسانی راه، برق ، آب، گاز و مخابرات باشد، فرمانداران و بخشداران سریعا اعلام کنند تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

کد مطلب 1227512

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