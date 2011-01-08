استقبال از طرح "بیمه خانه های روستایی" مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی حیدری عصر شنبه در جمع برخی از بخشداران استان، افزود: امسال سهم استان در خصوص طرح بیمه خانه های روستایی 12هزار خانه است اما تاکنون صاحبان یک هزار خانه در استان متقاضی این طرح بوده اند.

وی بیان کرد: دو سوم هزینه این طرح را دولت و یک سوم آن را متقاضی می پردازد و مشارکت روستائیان در این طرح به نفع آنهاست.

حیدری همچنین اظهار داشت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ خللی در پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی نداشته و تمام تلاش و توان برای تسریع در پیشرفت آنها به کار گرفته شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون یک هزار و 973پروژه در قالب 383طرح عمرانی در همه بخشهای مختلف استان در دست اجراست.

حیدری تصریح کرد: تعدادی از پروژه های مهم و اساسی استان در بخشهای مختلف در دهه فجر به بهره برداری می رسند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اعلام وضعیت اعتبارات عمرانی استان، گفت: از مجموع یک هزار و 745 میلیارد و 461 میلیون ریال اعتبار عمرانی امسال استان تاکنون یک هزار و 208 میلیارد ریال معادل 69.25 درصد تخصیص یافته است.

حیدری بیان داشت: از کل اعتبار تخصیص یافته 720میلیارد ریال معادل 41.27 درصد از سوی خزانه پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: از کل پرداختی خزانه 563 میلیارد ریال معادل 32.26 درصد جذب شده است.

مشکل مسکن مهر در استان وجود ندارد

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: با تصمیماتی که با حضور وزیر مسکن در شورای مسکن استان گرفته شد در هیچ نقطه ای از استان چه شهری و چه روستایی مشکل مسکن مهر وجود ندارد.

وی افزود: هرجایی که احساس کمبود و یا مشکلی به لحاظ تسهیلات، زمین، مصالح و یا خدمات رسانی راه، برق ، آب، گاز و مخابرات باشد، فرمانداران و بخشداران سریعا اعلام کنند تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.