تولید سالانه 700 هزار موتور کم مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب، گفت: در همین راستا طراحی و تولید موتور EF7 توربوشارژ برای محصولات کلاس های ابعادی D و E (بزرگ) و مصارف ویژه مانند خودروی پلیس و برخی نهادهای دیگر در دست اقدام است و در دهه فجر سال جاری، 25 نمونه آن روی خودروهای سمند و سورن نصب و عرضه خواهد شد.

وی طراحی و تولید موتور دیزل بر پایه موتور ملی EF7 را از دیگر طرح های استراتژیک ایران خودرو در قوای محرکه عنوان کرد که توسط شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو طراحی و اولین نمونه آن روی سورن نصب خواهد شد.



نجم الدین از عرضه اولین نمونه های این موتور در اواخر سال 90 یا اوایل سال 91 خبر داد و اظهار داشت: ایران خودرو در حال حاضر امکان عرضه موتور دیزل DV6 پژو روی محصولات خود را نیز دارد و به مجرد عرضه گازوییل مناسب در جایگاه های سوخت، می تواند محصولات سواری دیزلی را تولید کند.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، طراحی و تولید گیربکس با برند ایرانی توسط شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو را از دیگر برنامه های استراتژیک ایران خودرو در قوای محرکه دانست که در ستاد سیاست گذاری پروژه های ایران خودرو به تصویب رسیده و مراحل مطالعات خود را می گذراند.

وی موتور TU5 را در محصولات کلاسهای B، C و D که 70 درصد تقاضای بازار ایران را به خود اختصاص می دهند، دارای نقش استراتژیک دانست و گفت: در کنار استفاده از فناوری های مدرن قوای محرکه، ایران خودرو توسعه فناوری نانو را نیز در دستور کار خود دارد و با همکاری برخی سازندگان قطعات ، نمونه هایی از فناوری های جدید نانو را در محصولات خود به کار برده است.

نجم الدین خاطر نشان ساخت: در سال آینده تعداد خودروهای صادراتی ایران خودرو 75 هزار دستگاه برنامه ریزی شده که 9 درصد کل تولیدات را تشکیل می دهد. وی اظهار امیدواری کرد: سهم صادرات ایران خودرو در سال 93 به 16 درصد کل سبد محصولات افزایش پیدا کند.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، رانا و سمند جدید (ان.ایکس.هفت) را از جمله محصولات جدید ایران خودرو برای تولید در سایت های برون مرزی دانست که به منظور تامین نیاز مشتریان بازارهای صادراتی برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به بررسی های سالانه در مناطق و بازارهای هدف، گفت: سال گذشته سودآوری فعالیت های برون مرزی و صادراتی، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و برنامه ریزی های تازه ای در این زمینه به مرحله اجرا درآمده است.