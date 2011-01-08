تغییرات 20 درصدی در آئین نامه انضباطی/ فرصت دو هفته ای برای اصلاحات

مجتبی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب با اشاره به تغییرات جدید در آئین نامه کمیته انضباطی یادآور شد : تغییرات 20 درصدی در آئین نامه کمیته انضباطی اعمال شده و برخی نکاتی که اکنون به عنوان نقطه ایراد و انتقاد متوجه کمیته انضباطی می دانستند اصلاح شده است.

وی یادآور شد: از جمله تغییرات آئین نامه جلوگیری از مصاحبه غیر مرتبط با فوتبال و جنجالی بود که در آئین نامه دیده شده است . بطوری که اشخاص حقیقی در هنگام مصاحبه و اظهارنظر مرتبط با حوزه فوتبال مبادرت به اظهارنظرهای جنجالی نمایند یعنی سخنانی ابراز کنند که موجب تحریک افراد دیگر شده و یا هواداران تیم خود یا حریف تحریک شوند و در مجموعه فوتبال ایجاد التهاب کنند مورد جریمه نقدی و محرومیت قرار گرفته اما بخش مرتبط با جلوگیری از حضور در کنفرانس خبری از آئین نامه انضباطی حذف شده است و به جای آن چنین ذکر شده که به منظورجلوگیری از تضییع حقوق باشگاه ها کمیته انضباطی می تواند تخلفات مرتبط با مربی و بازیکن را به شخص متخلف و نیز باشگاهی که در آن فعالیت می کند اعلام وضمن بیان تکلیف نامبردگان در پرهیز از اظهارنظرهای تنش آفرین ، به آنها اعلام نماید که تکرار تخلف به محرومیت مصاحبه کننده منجرخواهد شد.



وی تاکید کرد: فایده این بیان وظیفه و تذکر آن است که باشگاه به منظورجلوگیری ازمحرومیت متخلف با کمیته انضباطی همسو و همراه شده و از اظهارنظرهای جنجالی و تداوم بیان مطالب حاشیه ای جلوگیری خواهد شد.

شریفی تاکید کرد: آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال پس از جمع آوری و اعمال نقطه نظرات کلیه عزیزانی که پیشنهادهای اصلاحی خود را در طول یک سال اخیردر اختیار کمیته انضباطی قرار داده اند به عنوان نسخه پیشنهادی نهایی و جهت اصلاح از طریق سایت فدراسیون دراختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت .

شریفی یادآور شد: کمیته انضباطی از یکایک صاحب نظران ، دست اندرکاران و اهالی فوتبال به ویژه حقوقدانان صمیمانه استدعا دارد تا جهات نقد و نیز اشکال و ایرادهای خود و نیز دیدگاه های اصلاحی خویش را پیرامون مواد این آئین نامه از تاریخ 18 دی ماه به مدت دو هفته از طریق سایت فدراسیون در اختیار این کمیته قرار دهند چرا که با درج آئین نامه انضباطی در سایت فدراسیون، زمینه مشارکت علاقه مندان در اصلاح آیین نامه و بیان ایراد و اشکال های احتمالی آن فراهم شده است.