تغییرات 20 درصدی در آئین نامه انضباطی/ فرصت دو هفته ای برای اصلاحات

مجتبی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب با اشاره به تغییرات جدید در آئین نامه کمیته انضباطی یادآور شد : تغییرات 20 درصدی در آئین نامه کمیته انضباطی اعمال شده و برخی نکاتی که اکنون به عنوان نقطه ایراد و انتقاد متوجه کمیته انضباطی می دانستند اصلاح شده است.
وی یادآور شد: از جمله تغییرات آئین نامه جلوگیری از مصاحبه غیر مرتبط با فوتبال و جنجالی بود که در آئین نامه دیده شده است . بطوری که اشخاص حقیقی در هنگام مصاحبه و اظهارنظر مرتبط با حوزه فوتبال مبادرت به اظهارنظرهای جنجالی نمایند یعنی سخنانی ابراز کنند که موجب تحریک افراد دیگر شده و یا هواداران تیم خود یا حریف تحریک شوند و در مجموعه فوتبال ایجاد التهاب کنند مورد جریمه نقدی و محرومیت قرار گرفته اما بخش مرتبط با جلوگیری از حضور در کنفرانس خبری از آئین نامه انضباطی حذف شده است و به جای آن چنین ذکر شده که به منظورجلوگیری از تضییع حقوق باشگاه ها کمیته انضباطی می تواند تخلفات مرتبط با مربی و بازیکن را به شخص متخلف و نیز باشگاهی که در آن فعالیت می کند اعلام وضمن بیان تکلیف نامبردگان در پرهیز از اظهارنظرهای تنش آفرین ، به آنها اعلام نماید که تکرار تخلف به محرومیت مصاحبه کننده منجرخواهد شد.
وی تاکید کرد: فایده این بیان وظیفه و تذکر آن است که باشگاه به منظورجلوگیری ازمحرومیت متخلف با کمیته انضباطی همسو و همراه شده و از اظهارنظرهای جنجالی و تداوم بیان مطالب حاشیه ای جلوگیری خواهد شد.
شریفی تاکید کرد: آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال پس از جمع آوری و اعمال نقطه نظرات کلیه عزیزانی که پیشنهادهای اصلاحی خود را در طول یک سال اخیردر اختیار کمیته انضباطی قرار داده اند به عنوان نسخه پیشنهادی نهایی و جهت اصلاح از طریق سایت فدراسیون دراختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت .
رئیس کمیته انضباطی تصریح کرد: در صورتی که پس ازتصویب آئین نامه به طرح ایراد و اشکال رسانه ای و امثال آن گرفته شود ، ازهرگونه تغییر در آئین نامه از انجام این مهم معذور خواهیم بود.
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