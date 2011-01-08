100 مدرسه هوشمند در البرز ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اکبر حلیمی ظهر شنبه در همایش مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پروش استان البرز با محوریت ارزشیابی توصیفی اظهار داشت: استان البرز با وجود کمبودها و عدم تناسب میان مراکز آموزشی موجود و جمعیت بالایی دانش آموزی در بحث مسائل آموزشی تاکنون خوب عمل کرده است.

وی افزود: ارتقا ساختار اداری آموزش و پرورش البرز به اداره کل استانی می تواند زمینه ساز رشد همه جانبه این استان در مسائل آموزشی و پرورشی باشد.

حلیمی خاطرنشان کرد: مصوبات سفر رئیس جمهوری به البرز در بخش آموزشی نیز قابل توجه است و در این راستا تخصیص اعتبار برای تکمیل و به روز سازی تچهیزات آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ساخت مدارس هوشمند تحول مهمی در استان است

وی بیان کرد: ساخت 100 مدرسه هوشمند در استان البرز در دستور کار قرار دارد و این مهم تحول بزرگی در این استان محسوب می شود.

این مسئول یادآور شد: با ساخت مدارس فوق تحول مهمی در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش البرز ایجاد می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز بیان کرد: برای ارتقای سطح آموزش استان باید زمینه ادامه تحصیل معلمان با مدارک دیپلم و فوق دیپلم نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: آموزش خانواده برای تربیت بهتر فرزندان از برنامه های دیگر آموزش و پرورش است و در این راستا تلاش شده مجموعه ای آموزشهای قرآنی ارائه شود.

220 مدرسه قرآنی در البرز فعالیت می کنند

حلیمی عنوان کرد: در حال حاضر 220 مدرسه قرآنی در استان داریم که تلاش می شود این تعداد نیز افزایش یابد.

وی گفت: در ناحیه یک کرج آموزش و پرورش استان پارک فناوری و خلاقیت درست شده است که فقط برای مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی است و آموزش و پرورش استان قصد دارد پارک های فوق را به صورت قطبی در استان ایجاد کند.