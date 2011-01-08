"روی هاجسون" از لیورپول اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه لیورپول در حالی این مربی 63 ساله را از سمت خود برکنار می کند که فردا یکشنبه در دور سوم رقابتهای فوتبال جام حذفی انگلستان در اولدترافورد با منچستریونایتد دیدار خواهد کرد. "کنی دالگلیش" مربی سالهای دور لیورپول تا پایان این فصل از رقابتها هدایت قرمزپوشان آنفیلد را برعهده خواهد داشت.
بر پایه گزارش سایت باشگاه لیورپول، جان هنری، مالک باشگاه لیورپول در این خصوص اظهار داشت: هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که این بهترین تصمیم است.
وی در خصوص دالگلیش گفت: کنی فقط یک بازیکن افسانهای نیست. او یکی از سه مربی پرافتخار تاریخ باشگاه محسوب می شود. کنی در شرایط ویژهای برای باشگاه ما قدم پیش گذاشته است.
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