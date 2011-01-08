117 مسجد و خانه ورزش روستایی خراسان جنوبی به تجهیزات ورزشی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد ورزش استان اظهار داشت: برای ایجاد تحول و تغییر در ورزش خراسان جنوبی 23 برنامه حول چهار محور آغاز که فعالیت اصلی تشکیلات ورزش استان بر ساختن زیرساخت‌ها و پرداختن به امور فرهنگی، آموزش و ارتقای سطح آگاهی و بالا بردن سقف دانش ورزش استان گذاشته شد.

وی ادامه داد: حاصل این خرد جمعی حضور و درخشش ورزشکاران استان در رشته‌ های مختلف ورزشی در بخش‌های انفرادی و تیمی در میادین بزرگ کشوری و بین ‌المللی و عضویت در تیم‌های ملی است.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی افزود: بیش از 50 پروژه ورزشی از آغاز دولت نهم تاکنون تقدیم جامعه ورزش استان شده است و تعداد 78 پروژه ورزشی دیگر نیز در دست اقدام است.

قدیری سرانه ورزش استان قبل از سال 84 را 22 صدم مترمربع دانست و گفت: هم اکنون این سرانه به 40 صدم مترمربع افزایش یافته و البته این سرانه با احتساب پروژه‌های در دست اجرا به 68 صدم مترمربع افزایش می ‌یابد.

وی بیان داشت: اگر سرانه فضای ورزشی بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های دولتی را هم محاسبه کنیم، سرانه فضای ورزشی استان از حکم برنامه چهارم فراتر و در برخی از شهرستان‌ها همچون سرایان و سربیشه از حکم برنامه پنجم هم جلوتر است.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی گفت: ورزش همگانی امروزه با حمایت مسئولان کشوری و استانی و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری نسبت به سنوات گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته به طوری که آمار جمعیتی حاضران در همایش‌های پیاده ‌روی خانوادگی که در سال 85 شاید به 400 نفر نمی ‌رسید اکنون افزون بر 30 هزار نفر است.

قدیری افزود: فعالیت‌های همگانی به ویژه پیاده ‌روی خانوادگی زمینه‌ ساز حضور جمعیت 100 هزار نفری مردم این استان در اسفندماه سال جاری است که شاید اوج فعالیت‌های پیاده ‌روی را در پی داشته باشد.

وی بر توسعه ورزش‌های مسجد محور و روستا محور تأکید کرد و یادآور شد: ایجاد پایگاه‌های مذهبی ورزش در مساجد موجب افزایش گرایش ورزشکاران و ورزش به مساجد شده است.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی با تأکید بر مقوله آموزش و افزایش سطح آگاهی مربیان، داوران و ورزشکاران در طی چند سال گذشته، اظهار داشت: امروز شاهد به بار نشستن این برنامه‌ ریزی‌ها و تلاش‌ها با شرکت در اردوها و نیز عضویت در تیم‌های ملی و حضور در مسابقات بین ‌المللی و جهانی هستیم.

قدیری گفت: ورزشکاران استان در رشته‌هایی چون والیبال، تیراندازی، تیر و کمان، مچ ‌اندازی، پینگ‌پنگ، دوچرخ ه‌سواری، روستایی و عشایری، موتورسواری و برخی رشته‌ های دیگر در مراحل مختلف تیم‌های ملی قرار دارند و تجارب زیادی نیز از حضور در مسابقات کشوری و بین ‌المللی کسب کرده‌اند.

وی در راستای برنامه‌ های آتی ورزش خراسان جنوبی با تفکیک رشته‌ های ورزشی استان از حیث مدال ‌آوری با توجه به طرح آمایش ورزش استان و استفاده از تمام توان و ظرفیت‌های موجود بر تکمیل و افتتاح پروژه‌های در دست اجرا بر اساس برنامه استراتژیک پنج ساله ورزش استان تأکید کرد و افزود: امید است تا پایان سال 1393 جزو 10 استان برتر کشور در امر ورزش شویم.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی با تأکید بر مدیریت دانش، ارتقای آموزش و جنبش در ورزش همگانی و جنبش در ورزش قهرمانی خاطرنشان کرد: هیئت‌های ورزشی در سه گروه تقسیم ‌بندی و فعلا با گروه نخست که 15 هیئت را شامل می ‌شود، تفاهمنامه‌ای تنظیم تا امیدها را در ورزش قهرمانی پررنگ سازیم.

قدیری بیان داشت: از سوی دیگر با تدوین طرح ورزش دانش‌آموزی و ایجاد مدارس ورزش تلاش داریم تا هم تربیت منابع انسانی را در ورزش غنا بخشیم و هم پشتوانه‌ های ورزش قهرمانی را محکم سازیم.

وی جمع کردن پروژه‌های ناتمام ظرف دو سال آینده، تقویت بنیه علمی و عملی مربیان ورزش استان، توانمندسازی گردانندگان هیئت‌های ورزشی و رشد و بالندگی کارکنان تشکیلات ورزش استان را از جمله ده برنامه کاربردی این سازمان در سال جاری برشمرد.