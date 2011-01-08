توسعه فرودگاه رشت نیازمند تملک اراضی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فتاح رضوانی عصرشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به سفر دور سوم هیئت دولت به گیلان اشاره کرد و افزود: در جلساتی که به این منظور در وزارت راه و ترابری و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، نیاز فعلی فرودگاه رشت در دو بخش تملک اراضی، بهسازی، توسعه مستحدثات و تجهیزات فرودگاهی پیشنهاد شده است.

وی عنوان کرد: این دو پیشنهاد که با کار کارشناسی دقیق مطرح شده بود مورد تائید و به امضای معاون وزیر راه و ترابری و استاندار گیلان قرار گرفت.

مدیر کل فرودگاه استان گیلان در ادامه ابراز امیدواری کرد: با تصویب این پیشنهادات در جلسه هیئت دولت در گیلان شاهد جهش چشمگیری در توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت خواهیم بود.