  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

توسعه فرودگاه رشت نیازمند تملک اراضی است

توسعه فرودگاه رشت نیازمند تملک اراضی است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه استان گیلان تملک اراضی، بهسازی، توسعه و تجهیزات فرودگاهی را پیشنیاز توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فتاح رضوانی عصرشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به سفر دور سوم هیئت دولت به گیلان اشاره کرد و افزود: در جلساتی که به این منظور در وزارت راه و ترابری و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، نیاز فعلی فرودگاه رشت در دو بخش تملک اراضی، بهسازی، توسعه مستحدثات و تجهیزات فرودگاهی پیشنهاد شده است.

وی عنوان کرد: این دو پیشنهاد که با کار کارشناسی دقیق مطرح شده بود مورد تائید و به امضای معاون وزیر راه و ترابری و استاندار گیلان قرار گرفت.

مدیر کل فرودگاه استان گیلان در ادامه ابراز امیدواری کرد: با تصویب این پیشنهادات در جلسه هیئت دولت در گیلان شاهد جهش چشمگیری در توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت خواهیم بود.

کد مطلب 1227529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها