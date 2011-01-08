رودخانه اسلام آباد گرگان دیواره سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی تربتی نژاد شهردار منطقه 2 گرگان عصر شنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: به منظور زیباسازی پاکسازی و حفظ و نگهداری رودخانه اسلام آباد حدفاصل پل اسلام آباد تا پل جدید قلعه خندان عملیات عمرانی در کف رودخانه به طول 270 متر و به عرض 10 متر انجام می شود.

وی میزان اعتبار این پروژه را حدود یک میلیارد و 700 میلیون ریال اعلام کرد.

وی با اعلام این مطلب که این اقدام 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته افزود: به جهت ایمن سازی و ایجاد سازه نگهبان و پاکسازی مسیر رودخانه، این شهرداری اقدام به اجرای دیواره سنگی رودخانه اسلام آباد ، حدفاصل پل دانشسرا تا خیابان جمهوری ششم به ارتفاع چهار متر کرده است.

تربتی نژاد، میزان اعتبار تخصیص یافته برای این پروژه را حدود دو میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: این پروژه در حال حاضر 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مدت پیمان نیز شش ماهه است.

شهردار منطقه دو گرگان از شهروندان بخصوص ساکنان اطراف رودخانه ها خواست تا با رها نکردن زباله ها و ضایعات و نخاله در اطراف رودخانه به زیبا و پاک نگه داشتن محیط پیرامون خود به شهرداری یاری رسانند.