روابط عمومیها در کنار اطلاع رسانی باید خدمات رسانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین همایش روابط عمومی دستگاههای دولتی استان عصر شنبه در استانداری قزوین برگزار شد.

در این مراسم مهدی باقریان گفت: با ظهور پدیده جهانی شدن و فعالیت در عرصه های بین المللی روابط عمومی ها باید بتوانند از فناوری های روز استفاده کنند و با خدمات الکترونیک در مسیر اهداف دستگاههای اجرائی خود حرکت کنند.

وی افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در مرحله اول با موفقیت از سوی دولت اجرا شده است یک بخش از درآمدها در زمینه الکترونیکی شدن سازمانها و روابط عمومی ها هزینه خواهد شد.

سردبیر نشریه روابط عمومی الکترونیک خاطرنشان کرد: به منظور کاهش هزینه ها و ترافیک و رسیدگی سریعتر به امور مردم روابط عمومی ها باید بتوانند علاوه بر اطلاع رسانی زمینه ارائه خدمات رفاهی به مردم را هم فراهم کنند تا مردم بدون مراجعه بتوانند از منزل خود از این خدمات بهره مند شوند.

تنگ شیرعضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی کشورهم با اشاره به جنگ نرم دشمن در ایجاد نا امیدی در مردم گفت: دشمنان با استفاده از رسانه ها و به راه انداختن جنگ نرم بدنبال ناکارآمد جلوه دادن دولت هستند تا مردم را ناامید و بی اعتماد کنند که برای مقابله با این ترفند، اطلاع رسانی شفاف و درست روابط عمومی ها از دستگاههای اجرایی می تواند تاثیر گذار باشد.