بزرگترین کارخانه محلولهای دارویی خاورمیانه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در بازدیدی که به همراه تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان از روند احداث کارخانه دارویی سرم شیراز داشت، توضیح داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی کارخانه دارویی سرم شیراز با قابلیت تولید انواع داروهای تزریقی در ایام دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

قاسمی میزان سرمایه گذاری این پروژه را بالغ بر 45 میلیارد تومان دانست و گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه در حال حاضر 95 درصد است.

وی در ادامه با اشاره میزان تولید داروهای تزریقی کارخانه دارویی شیراز سرم در طول سال، تصریح کرد: این کارخانه ظرفیت تولید 24 میلیون لیتر داروهای حجیم تزریقاتی، 25 میلیون واحد آمپول و 32 میلیون قطره تک دوز که نیاز به مواد نگهداری کننده ندارند را در طول سال دارد.

فرماندار شیراز ادامه داد: کارخانه دارویی سرم شیراز اولین تولید کننده بطریهای جمع شونده در دنیا نیز است که ظرفیت تولید چهار و 500 بطری را در ساعت دارد.

وی سپس با اشاره به صادرات داروهای تزریقی توسط این کارخانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی عنوان کرد: با توجه به استانداردهای شرکت دارویی سرم شیراز داروهای تزریقی تولید شده به کشورهای مختلف اروپایی صادر خواهد شد.

قاسمی در ادامه بازدید خود از کارخانه دارویی سرم شیراز از مسولین خواست هرچه سریعتر نسبت به آسفالت مسیر دسترسی به کارخانه اقدام کند.

وی گفت: نمی توان یک پروژه را با این حساسیت معطل آسفالت نگه داشت.

فرماندار شیراز متذکر شد: واحدهای تولیدی و صنایع از جمله کارخانه تولید پژو پارس، ذوب آهن کوار، کارخانه کیمیا الیاف و شرکت دارویی سرم شیراز برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید مسئولان با جدیت نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس نیز در از نحوه خدمات رسانی اداره برق به صنایع به ویژه کارخانه دارویی شیراز سرم انتقاد کرد و گفت: وقتی برای انتقال شبکه برق با صنایع همکاری نمی شود یا هزینه های گزاف دریافت می‌شود نباید به صنعتی شدن فارس امید داشت.

غفار صفری گفت: شرکت توزیع برق به رغم دریافت هزینه برق شرکت دارویی سرم شیراز هنوز به تعهدات خود عمل نکرده و معتقد است شبکه باید بنام شرکت برق ثبت شود.

وی تصریح کرد: برق استان همکاری نمی کند بعد می گویند چرا فارس صنعتی نمی شود.

محمدحسن موقعی مدیرعامل شرکت دارویی سرم شیراز طی سخنان کوتاهی با اشاره به مشکلات پیش روی این کارخانه اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیارد تومان برای احداث شبکه برق هزینه کرده ایم اما اداره برق اعلام کرده شبکه را به نام اداره برق صادر نمی کنیم و امتیازهای آن را می‌فروشیم.

وی افزود: این منصفانه نیست در طرح اولیه قرار بوده ما 200 میلیون تومان برای شبکه برق هزینه کنیم اما تاکنون یک میلیارد تومان هزینه کرده ایم بدون اینکه شبکه به نام کارخانه صادرشود.

موقعی افزود: تفاوت طرح اولیه تا اجرا خیلی زیاد است با این تفاوت مدام می‌گویند چرا کارخانه به بهره برداری نمی رسد.

مدیرعامل شرکت دارویی سرم شیراز عدم آسفالت جاده دسترسی به کارخانه را مشکل دیگری دانست که توسعه شرکت با آن مواجه است.

وی افزود: شرکت عمران و صدرا بارها قول داده اند مسیر را آسفالت کنند اما هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.