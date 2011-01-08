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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

طنزنویسان به جشنواره هنری "ایران 1404" دعوت شدند

طنزنویسان به جشنواره هنری "ایران 1404" دعوت شدند

دبیرخانه جشنواره هنری "ایران 1404" از طنزنویسان دعوت کرد تا با آثار خود در رشته‌های شعر، نثر و داستان کوتاه طنز با موضوع چشم‌انداز ایران در سال 1404 در این جشنواره شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حداکثر آثار داوری شده از هر طنزپرداز، در بخشهای شعر و نثر، هر بخش سه اثر و داستان کوتاه یک اثر اعلام شده است. 

در هر سه رشته، بخش طنز جشنواره "ایران 1404" سه نفر برگزیده خواهند شد که جوایز در هر بخش،  20 میلیون ریال برای نفر اول، 15 میلیون ریال برای نفر دوم و 10 میلیون ریال برای نفر سوم خواهد بود.

 تبیین و تفسیر اهداف ذکرشده در سند چشم‌انداز در قالب آثار مختلف هنری، تعمیق و ایجاد خودباوری در هرچه بهتر و با کیفیت تحقق سند چشم انداز، ایجاد انگیزه و افزایش انرژی و روح همکاری و همیاری در تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و ایجاد زمینه مناسب همدلی میان اقشار مختلف کشور به جهت دمیدن انرژی و نشاط در جامعه؛ چهار محور این جشنواره‌اند.

نخستین جشنواره هنری "ایران 1404"، در خردادماه سال 90 با هدف تبیین، تفسیر، معرفی و تعمیق مباحث و اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز درقالب آثار هنری برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1227533

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