شهروندان عرب : غرب و اسرائیل عاملان اصلی جدایی جنوب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، افکار عمومی جهان عرب در نظرسنجی شبکه الجزیره ، علت اصلی تجزیه کشور بزرگ سودان را طمع ورزیهای غربی ها و رژیم اشغالگر قدس دانست که برای تحقق آن به شدت به جدایی جنوب از شمال سودان می اندیشند .

محمد القصباوی از کشور مغرب معتقد است نقش دشمنان امت اسلام و در راس آنها رژیم صهیونیستی در جدایی جنوب سودان واضح و آشکار است، دشمنان همواره در کمین امت اسلام هستند.



المامی از کشور موریتانی هم تاکید می کند علت اصلی در شکست وحدت در سودان، ید طولای رژیم صهیونیستی در جنوب است.



محمد ابراهیم محمد از سودان، رژیم صهیونیستی را مهمترین عامل تجزیه کشورش می داند و به اظهارات آوی دیختر وزیر امنیت داخلی این رژیم اشاره می کند در سخنرانی چهارم جولای سال گذشته پرده از راهبرد اسرائیل در قبال لبنان، سوریه، عراق، ایران، مصر و سودان برداشته بود.



وی به صراحت گفته بود اگر اجازه دهیم سودان متحد و یکپارچه باقی بماند، در آن صورت اهمیت این کشور بیشتر از مصر و عربستان عراق خواهد شد و یک قدرت بزرگ دیگر به جهان عرب اضافه خواهد شد.



دیختر گفته بود سودان باید در مرکز و اطراف با انواع مشکلات و بحرانها محاصره شود و اسرائیل باید ابتکار عمل را از دست سودان خارج کند تا نتواند دولت قدرتمند و باثباتی تشکیل دهد.



محی الدین حامد محمد از نیالا سودان هم تاکید می کند : سیاستمداران جنوب سودان، مجری طرحها و اهداف اسرائیل برای جدایی جنوب و سلطه بر منطقه حوض نیل هستند.



فهد عبدالله راشد از قطر هم ابراز عقیده می کند دخالتهای خارجی و در راس آنها آمریکا در افزایش اختلاف میان شمال و جنوب سودان سهیم است و هدف از دخالتها کوچک کردن سودان است زیرا تجزیه این کشور در خدمت طمع ورزیهای این کشورهاست.



یک شهروند از لیبی می گوید : طمع ورزیها برای تجزیه سودان تازگی ندارد و جدایی جنوب به نفع غرب و اسرائیل و به زیان شمال و جنوب و مسلمانان و مسیحیان .



ابوعدنان یک شهروند عرب مقیم آمریکا بر این باور است : طرح تجزیه جنوب سودان یک توطئه آشکار است که آمریکا و کشورهای دیگر غربی دنبال می کنند، آنها امروز ملتهای آفریقا را به واسطه هیئتهایی تحت عناوین مختلف و تشویق قومیتها و گرایشهای جدایی طلبانه به استعمار می کشند و بعد بر آنها در کشورهای کوچک و ضعیف حکومت می کنند.



شرکت 4 میلیون نفر در همه پرسی جنوب سودان





کمیساریای همه پرسی جنوب سودان تعداد افراد ثبت شده برای شرکت در این رویداد سرنوشت ساز را حدود چهار میلیون نفر اعلام کرد.



بر این اساس، حدود سه میلیون و 753 هزار و 815 نفر در ایالتهای جنوبی سودان، 100 هزار و 860 نفر در ایالات خارطوم و 60 هزار و 314 نفر از مهاجران سودانی در کشورهای دیگر برای شرکت در همه پرسی ثبت نام کرده اند.

