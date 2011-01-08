مسئول بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حیدری 35ساله هم اکنون سمت معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد را نیز بر عهده دارد.

وی دارای مدرک دکترای عمران است و پیش از این عضو سازمان نظام مهندسی استان چهار محال و بختیاری، طراح سازه فضا کار ساختمانهای مرکز علوم محیطی و تحقیقات پیشرفته کرمان، مشاور فنی و طراح سوله های آشیانه هواپیمای هوانیروز کرمان، مشاور فنی شرکت تعاونی آزادگان و عضو ونائب رئیس کمیته آموزش چهار محال و بختیاری و مسئول طرح های عمرانی شهرکرد بوده است.

حیدری همچنین مشاور فنی و مسئول کنترل مضاعف شهرداری منطقه 9 تهران، مسئول کمیته کارشناسی و برنامه ریزی توسعه دانشگاه شهر کرد، عضو کمیته فنی سازمان مسکن و شهرسازی، مشاور فنی شرکت تعاونی سرمایه گذاری انبوه سازان، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان چهار محال و بختیاری و عضو هیات مدیره و کمیته فنی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شهرکرد و مدیر گروه بخش عمران دانشگاه شهرکرد بوده است.

دفتر بنیاد علمی نخبگان کهگیلویه وبویراحمد روز پنجشنبه گذشته در یاسوج گشایش یافت.

قرار بود این دفتر توسط رئیس بنیاد نخبگان کشور افتتاح شود که به دلیل لغو پرواز تهران به یاسوج، این دفتر بدون حضور او افتتاح شد.