خرد جمعی موتور محرکه تحقق برنامه های شهرداری سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مهدی حسام شریعتی ظهر امروز و در جلسه شورای اداری شهرداری و در جمع معاونین، مدیران مناطق، نواحی و سازمان های تابعه شهرداری سنندج افزود: تحقق برنامه های عمرانی، اجتماعی و توسعه همه جانبه شهر در گرو همفکری کلیه مدیران شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر و کلیه شهروندان است .

وی اظهار داشت: توسعه و آبادانی و تامین منافع شهر و شهروندان سنندجی به عنوان یک اصل مهم با همفکری و همت تمامی مدیران و شهروندان باید در اولویت همه برنامه ها قرار گیرد و در این راستا باید از مشارکت مردم نیز استفاده کرد.

شهردار سنندج خاطرنشان کرد: بی مسوولیتی و بی تفاوت بودن نسبت با مسائل و مشکلات شهر در میان مدیران و پرسنل شهرداری و همه شهروندان باید از بین برود که تحقق این امر مهم با توجه به خرد جمعی و تعامل مناسب اجرایی می شود.

حسام شریعتی تلاش برای تثبیت جایگاه واقعی شهرداری و زحمت برای ارتقاء آن را در میان دستگاه های اجرایی شهر و افکار عمومی بسیار مهم خواند و بر آن تاکید کرد .

وی با اشاره به قول مساعد مدیران استانی و کشوری در حمایت های مالی از شهرداری و تخصیص اعتبارات جهشی در سفر سوم هیئت دولت به استان کردستان برای توسعه همه جانبه شهر سنندج بر شناسایی ضعف ها و نیازهای شهر از سوی مدیران و کارشناسان شهرداری تاکید کرد و خواستار تدوین برنامه های اصولی و علمی در این زمینه شد .

شهردار سنندج گفت: تقویت بنیه مالی و فکری شهرداری و سازمان های تابعه و برنامه ریزی برای مکانیزه کردن و به روز رسانی خدمت به شهروندان در تدوین برنامه های مدیران و کارشناسان بیشتر مورد توجه قرار گیرد .

عزت الله زندی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر سنندج در این جلسه از زحمات و تلاش کلیه مدیران و کارکنان شهرداری سنندج تقدیر کرد و حمایت، همفکری و پشتیبانی همه جانبه شورای اسلامی شهر را از برنامه های شهرداری اعلام کرد .

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان تنظیم و تصویب بودجه سال 1390 شهرداری سنندج از سوی مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر گفت: ارتقای کیفیت خدمت رسانی به شهروندان و توسعه پایدار شهری باید بیشتر مورد نظر صاحب نظران باشد