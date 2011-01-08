هدفمندی یارانه ها قاچاق سوخت در پاوه را به صفر رساند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رستگار یوسفی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان پاوه اظهار داشت: طی هشت ماه گذشته و پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها 212 هزار و 581 لیتر سوخت، شش هزار و 987 کیلوگرم انواع چای خارجی، 29 هزار و 354 قلم مواد خوراکی، هزار و 263 دستگاه تجهیزات ماهواره و 194 هزار و 384 قلم انواع کالاهای متفرقه توسط نیروهای نظامی و انتظامی کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نقش آن در کاهش قاچاق برخی اقلام گفت: تاثیر مستقیم این اقدام در بخش قاچاق سوخت کاملاً مشهود است و بی شک در سایر اقلام نیز بی تاثیر نخواهد بود.

بازرسی، نظارت و برخورد با انبار کالا و مواد خوراکی، تشکیل کارگروه مقابله با قاچاق مشروبات الکلی و اطلاع رسانی و آگاهی دادن در زمینه مضرات و خطرات ناشی از استفاده از مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق وغیراستاندارد از مصوبات این جلسه بود.