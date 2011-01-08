"سنگ اول" در پرده ارسباران اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم ساخته ابراهیم فروزش است که درآن هنرمندانی چون: محسن طنابنده برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و کاندید بهترین تدوین فیلم از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر و اندیشه فولادوند به ایفای نقش پرداخته اند.

نشست نقد وبررسی این فیلم بلافاصله پس از نمایش با حضور ابراهیم فروزش کارگردان، علیرضا سبط احمدی تهیه کننده، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده، محسن تنابنده و اندیشه فولادوند، بازیگران و رضا درستکار منتقد یک شنبه 19 دی ماه ساعت 17:30در سالن هنر فرهنگ سرای ارسباران برگزار خواهد شد.

علاقمندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فرهنگ سرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سید خندان ، خیابان ارسباران مراجعه ویا با شماره های 20-22872818 تماس بگیرند.

