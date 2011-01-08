خانواده بیژن نجدی در جریان تدوین یادنامه او نیستند

یوحنا نجدی در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت: ما هیچ نقشی در تدوین این یادنامه نداریم و هیچ صحبتی از طرف هیچکس در این مورد با ما نشده و تماسی هم برای هماهنگی در این مورد با ما گرفته نشده است.

پسر نجدی اضافه کرد: ما در مورد عکس‌ها و تصاویر فراوانی هم که از پدرم به جای مانده است ، هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم و این تصمیم را در زمان مقتضی خواهیم گرفت.



وی در ادامه گفت : در خبری که به نقل از آقای خالقی منتشر شده بود، ایشان گفته بود که قرار است با همکاری مادر ما عکس ها و دستنوشته های منتشر نشده پدرمان را جمع آوری کند، د ر حالی که تاکنون هیچ تماسی با خانواده ما نداشته اند.



یوحنا نجدی همچنین عنوان کرد: خوب یا بد هر ویژه نامه یا یادنامه‌ای که درباره زنده یاد نجدی منتشر شود، با مولف یا مولفان آنهاست، اما وقتی که ما هیچ نقشی در تهیه این یادنامه نداریم نباید نامی از خانواده نجدی در اخبار مرتبط با آن بیاید.

پیشتر ضیا‌ءالدین خالقی نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین یادنامه بیژن نجدی به سفارش موسسه انتشاراتی رسانه اردیبهشت خبر داده و گفته بود: نگارش این کتاب که اوایل امسال آغاز شده، اکنون به نیمه راه رسیده است.

وی همچنین از کمک همسر زنده‌یاد نجدی در جمع‌آوری عکسها و شعرهای منتشرنشده این شاعر فقید سخن گفته بود.