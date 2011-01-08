موردی از فلج اطفال در کشور گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن زهرایی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برای ریشه‌کنی فلج اطفال، واکسیناسیون سراسری کودکان، یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه بود و این امر در سایر کشورها به خوبی انجام شد.

وی ادامه داد: علاوه بر واکسن‌های معمول دوران کودکی، کلیه کوکان زیر 5 سال کشور، سالی دونوبت و به فاصله یک ماه واکسن قطره فلج اطفال را دریافت می‌کردند و این کار با پوشش بسیار بالا و همکاری همه‌جانبه سایر بخش‌ها صورت گرفت و سبب شد تا فلج اطفال در کشورمان ریشه‌کن شود.

زهرایی با اشاره به اینکه آخرین مورد این بیماری در کشور مربوط به ده سال پیش است، تصریح کرد: در حال حاضر موردی از این بیماری در کشور گزارش نشده است.

وی با تأکید بر ضعف ساختارهای بهداشتی و پایین بودن پوشش ایمن‌سازی کودکان در دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان، گفت: به دلیل این که این دو کشور هنوز موفق به ریشه‌کنی ویروس فلج اطفال در کشورشان نشده‌اند و در سال، ده‌ها مورد فلج اطفال در این دو کشور رخ می‌دهد.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ادامه داد: به دنبال ورود احتمالی انتشار این بیماری از کشورهای مجاور و برای این که ضریب ایمنی کودکان را در کشور بالا ببریم لازم است در مناطقی از کشور که خطر ورود این بیماری در آنها بیشتر است، کودکان، علاوه بر واکسن‌های معمولی که دریافت می‌کنند، سالیانه دو نوبت و به فاصله یک ماه واکسن خوراکی فلج اطفال را نیز دریافت کنند.

زهرایی اظهار کرد: طرح تکمیلی واکسن فلج اطفال به صورت خانه به خانه در سایر مناطق روستایی و بسیاری از مناطق شهری استان‌های جنوب شرقی کشور و در دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان جنوبی، زابل، زاهدان، هرمزگان، جیرفت و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهرستان بم صورت می‌گیرد.

وی با بیان این که نوبت اول این طرح از 18 تا 21 دی ماه آغاز می‌شود، افزود: برآورد شده است، جمعیتی که در این عملیات تحت پوشش قرار می‌گیرند در حدود 800 هزار کودک زیر 5 سال است و نوبت دوم این طرح در اواخر بهمن ماه انجام خواهد شد.

زهرایی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر چند استان ذکر شده، در روستاهای دوردست استان‌های گرمسیر نیمه جنوبی کشور این طرح انجام می‌شود و همچنین در استان تهران این طرح در نیمه اول سال آینده اجرا خواهد شد.