قیمت سیمان در اردبیل افزایش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت بازار و قیمت مصالح ساختمانی در اردبیل با اشاره به ثبات در قیمت آهن آلات اظهار داشت: اجازه نخواهیم داد قیمت کالاهای مصرفی در ساخت و ساز تا پایان امسال افزایش یابد.

وی با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تحت پوشش و برخورد با هرنوع تخلف سود جویانه در این خصوص اضافه کرد: در بحث تولید مواد اولیه شن، ماسه و آجر هیچ اتفاق جدیدی در بازار اردبیل رخ نداده است.

فرماندار اردبیل با اشاره به احتساب مقدار سوخت و برق مصرفی واحدهای صنعتی آجر پز و نیز افزایش 15 درصدی در کرایه حمل و نقل بار افزود: جلوگیری از التهاب آفرینی در قیمتها و سهولت در دسترسی به مصالح ساختمانی جزو اولویتهای اساسی است.

وی ساماندهی بخش ساخت و ساز و تامین نیازمندیهای عمومی در مصالح ساختمانی را به خصوص برای فصل کاری سال جدید یاد آور شد و ابراز داشت: در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه باید تمامی پیش بینیها اتخاذ و با برنامه ریزیهای لازم شاهد رفع دغدغه های پیش رو باشیم.

اکبری تغییر الگوی مصرف و توجه به اصل صرفه جویی را از اهداف اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد و تصریح کرد: همراهی مردم در اجرای این قانون، مراحل بعدی طرح تحول اقتصادی را با موفقیت به پیش خواهد برد.

وی خواستار رویکرد مثبت به اصل صرفه جویی توسط دستگاههای اجرائی اردبیل شد و خاطر نشان کرد: در این خصوص نهادهای دولتی باید پیشگام بوده و از هرگونه هزینه های اضافی که موجب ریخت و پاش از اموال عمومی را باعث می گردد، اجتناب کنند.