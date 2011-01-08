به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حبیب الله سرچمی بعد از ظهر شنبه در چهل و سومین اجلاس روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در ارومیه افزود: شرایط موجود در زمینه تکنولوژی کشور در چندین دهه با صرف میلیاردها دلار به وضعیت کنون رسیده و در شرایط بهتر از شرایط فعلی ایجاد شده که متاسفانه وضعیت بینالمللی بگونه ای نیست که هرتکنولوژی و ماشین آلاتی وارد کشور شود.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه در طول اجرای هدفمندسازی یارانهها این موضوع بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، بیان داشت: با روند فعلی در بخش تولیدی شاهد کاهش تولید به میزان هزاران میلیارد دلار بوده و بر این اساس در شرایط فعلی امکان جایگزینی تکنولوژی بهتر وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه ناتوان شده اند، اظهار داشت: هم اکنون به دلیل موجودی انبار و بازار این مشکل نود نیافته که با افزایش قیمت اقلام و خدمات این امر در جامعه مشهود میشود.
سرچمی اظهار داشت: طی دو ماه گذشته قیمت بسیاری از اقلام 30 تا 35 درصد افزایش یافته است و تولیدکنندگان نتوانستهاند، مواد اولیه ضروری خود را تامین کرده و با توجه به این موضوع، تولیدکنندگان نمیتوانند اقدام به تولید کنند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بیشتر صنایع مطرح در دنیا به دلیل مصرف بالای انرژی حذف شده اند که ما این امر را وارد مرحله جدیدی به دلیل وجود انرژی و تکنولوژی نسبی شده که نباید خوش بینانه به مسائل نگاه کنیم.
وی ادامه داد: زمانی که موجودی کارخانهها و تولید کاهش یافته و قیمت تمام شده کالاها بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین میآید،گردش مالی کمتر شده و دچار بحران شده که به موازات آن صادرات نیز به شدت کاهش و بر این اساس چشمانداز روشنی به صنعت نمیتوان داشت.
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