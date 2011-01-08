پرداخت سود سهام عدالت شاغلان ادارات مازندران آغاز شد

محمود شعبان زاده دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت به تمامی شاغلان دستگاه ها به استثناء کارکنان آموزش و پرورش خبر داد.

شعبان زاده اظهار داشت: از امروز برگه های سود سهام عدالت 95 هزارو 470 نفر شاغل به ارزش 38 میلیارد و 180 میلیون ریال به دستگاه های مربوط ارسال شد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: دستگاه های استان برگه های سود سهام عدالت را در اختیار کارکنانشان قرار داده و هریک از کارکنان می توانند با در دست داشتن این برگه و مراجعه به شعبه های بانک کشاورزی سود سهام عدالتشان را دریافت کنند.

شعبان زاده با بیان اینکه سود سهام عدالت به صورت یکساله است، میزان سود سهام را 400 هزار ریال اعلام کرد.

وی اضافه کرد: در مرحله سوم از پرداخت سود سهام عدالت به شاغلان دستگاه های دولتی اختصاص پیدا کرده و که پیش تر در مراحل نخست و دوم سود سهام به خانواده های کمیته امداد، بهزیستی، بسیج، روستایی، شاغلین آموزش وپرورش و بازنشستگان کشوری، لشکری وتامین اجتماعی پرداخت شد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران اعلام کرد: در دو مرحله گذشته، 496 میلیارد و 224 میلیون ریال سود سهام به903 هزار و639 نفر از مازندرانی ها پرداخت شده است.

شعبان زاده خاطرنشان کرد: ازمجموع دو میلیون و100 نفر از سهامداران استان، تاکنون 534 میلیارد و404 میلیون ریال سود به 999هزار و 109 نفر پرداخت و یا در حال پرداخت شدن است.