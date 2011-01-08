به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به همت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران برپا خواهد شد رابطه میان گردشگری و ادبیات و مسائل مرتبط با این موضوع بررسی میشود.
قهرمان درباره اهمیت برگزاری این نشست و رابطه بین ادبیات و گردشگری گفت: ادبیات، امکان بسیار خوبی برای رونق گردشگری است. برای مثال، در کشور انگلستان، تور ویژهای برگزار میکنند تا گردشگران با فضاها و اماکنی که در آثارچارلز دیکنز بهچشم میخورد، آشنا شوند و این در حالیاست که این امکان در کشور ما نادیده گرفته میشود. ما نمیدانیم رخدادهای رمان کلیدر در چه فضایی گذشته یا احمد محمود در داستانهایش، کدام نقاط را به تصویر کشیده است.
این مترجم برگزاری تورهای مختلف با هدف آشنایی با شاعران و عارفان را یکی دیگر از ظرفیتهای بالقوه گردشگری در ایران میدانست و گفت: عارفان و شاعران بسیاری از گذشته تاکنون در این دیار زندگی میکردهاند و بعضی گردشگران دوست دارند به زیارت آرامگاه این افراد بروند یا به شهری سفر کنند که روزگاری، سکونتگاه عارف یا شاعر مورد علاقهشان بوده است.
نشست "ارتباط میان گردشگری و ادبیات" ساعت 16:30 به نشانی خیابان شهید مطهری، خیابان شهید علیاکبری، خیابان زینالی، کوچه پاکزاد، شماره 15، مرکز توسعه زندگی شهرداری برگزار میشود.
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