42 حادثه، 72 مورد اعزام آمبولانس، 199 مجروح و 29 کشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اعلام کرد: در حوادث این هفته علاوه بر تصادفات، دو مورد گازگرفتگی و تیراندازی نیز ثبت شده است.

در مورد تیراندازی که در شهرستان برازجان استان بوشهر اتفاق افتاد چهار نفر کشته و در مورد گازگرفتگی که در روستای «ولیکا» در استان مازندران رخ داد نیز چهار نفر مجروح و یک هموطن کشته شدند.

برخورد زنجیره‌ای چندین خودروی سواری در محور اهواز – اندیمشک که منجر به اعزام پنج دستگاه آمبولانس پیش بیمارستانی به محل حادثه شد. این حادثه دو کشته و 15 مجروح برجای گذاشت که مجروحان به بیمارستان‌های گلستان، امام خمینی(ره) و آیت‌الله کرمی اهواز منتقل شدند.





