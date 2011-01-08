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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

آمار حوادث هفته گذشته/

42 حادثه، 72 مورد اعزام آمبولانس، 199 مجروح و 29 کشته

42 حادثه، 72 مورد اعزام آمبولانس، 199 مجروح و 29 کشته

در حوادث ویژه ترافیکی هفته گذشته، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی 42 مورد حادثه، 72 مورد اعزام آمبولانس، 199 مجروح و 29 کشته ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اعلام کرد: در حوادث این هفته علاوه بر تصادفات، دو مورد گازگرفتگی و تیراندازی نیز ثبت شده است. 

در مورد تیراندازی که در شهرستان برازجان استان بوشهر اتفاق افتاد چهار نفر کشته و در مورد گازگرفتگی که در روستای «ولیکا» در استان مازندران رخ داد نیز چهار نفر مجروح و یک هموطن کشته شدند.

برخورد زنجیره‌ای چندین خودروی سواری در محور اهواز – اندیمشک که منجر به اعزام پنج دستگاه آمبولانس پیش بیمارستانی به محل حادثه شد. این حادثه  دو کشته و 15 مجروح برجای گذاشت که مجروحان به بیمارستان‌های گلستان، امام خمینی(ره) و آیت‌الله کرمی اهواز منتقل شدند.


 

کد مطلب 1227560

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